Konzert der Stadtkapelle: "Singin' in the rain" statt "Winter Wonderland"

Zum Konzertjubiläum der Stadtkapelle Lauingen schwenkt die Dirigentin auf ein Sommerlied um. Auf der Bühne wird parallel ein Stuhl zusammengebaut.

Anlässlich des Konzertjubiläums durfte der Vorsitzende der Stadtkapelle, Thomas Schadl, bei freiem Eintritt zum Weihnachtskonzert nahezu 450 Besucher in der Lauinger Stadthalle willkommen heißen. Mit der „Appalachian Overture“ von James Barnes entführten die Musikerinnen und Musiker um Dirigentin Ingrid Phillipp die Zuhörer in das gleichnamige Gebirge Nordamerikas. Nach einem fulminanten Eingang, der an westernähnliche Melodien erinnern ließ, erlaubte das Stück dem Zuhörer, einen Moment der Stille zu genießen. In einem instrumentalen Blitzlichtgewitter fand das Stück ein aufwühlendes Ende.

Lugano, ein brillanter Konzertmarsch, den Franco Cesarini komponierte, wurde als Nächstes von Moderator Uwe Kaipf angekündigt. Die traumhaft schöne Lage dieser Tessiner Stadt spiegelt sich in den munteren Themen dieses Marsches wider. Genauso bekannt wie der Film Forrest Gump selbst ist wohl die Anfangsszene, in der eine kleine weiße Feder auf ihn hernieder schwebt. Das musikalische Thema hierfür hat die Kapelle mithilfe des „Feather Song“ von Alan Silvestri, arrangiert von Aidan Thomas, durch sanft anmutende Klänge der Holzbläser um Evelin Sippel an der Querflöte aufleben lassen.

Jugendkapellen aus Lauingen und Haunsheim bilden ein Orchester

Mit dem von Stefan Schwalgin arrangierten Medley „Elvis - The King“ ging in der Stadthalle so richtig der Punk ab. Anhand von vier stilistisch ganz unterschiedlichen Titeln zeichnet Schwalgin ein differenziertes musikalisches Porträt, welches mit rockigen Klängen zu „You’re the Devil in Disguise“ eröffnet wurde. Ein langsames Blues-Tempo leitete daraufhin zu „Can’t help fallling in love“ über. Daniela Arnold mit einem herzzerreißenden Saxophonsolo verhalf dem Zuhörer, in aller Ruhe durchzuatmen, bevor es mit „Suspicious minds“ wieder poppiger wurde. Den Part im langsamen Walzertempo brachte Lukas Kugler mit seiner Posaune zum Ausdruck.

Den zweiten Konzertteil eröffneten wie gewohnt die Jungmusiker. Aufgrund der Lockdownauswirkungen haben sich die Jugendkapellen aus Lauingen und Haunsheim zu einem gemeinsamen Jugendorchester zusammengeschlossen. Gekonnt präsentierte diese Formation die von Carl Strommens arrangierte Titelmelodie aus „Star Wars“, die von Annalena Schadl anmoderiert wurde. Mit dem Lied „We know the way“ aus dem Disneyfilm Vaiana brachten die beiden Kapellen ihr musikalisches Können weiter unter Beweis.

Im Konzert wird ein Stuhl geschreinert

Moderator Uwe Kaipf hat beim letztjährigen Konzert Dirigentin Ingrid Philipp für ihren Mut bewundert, trotz mehrerer Versuche mit Wintermelodien wie „Winter Wonderland“ eine schneebedeckte Landschaft herbeizusehnen. Geklappt hat dies jedoch nie, sodass er ihr den Tipp gab, doch auf ein Sommerlied zu setzen. Dieses Jahr hat sich die Dirigentin daher für das Arrangement „Singin‘ in the rain“ von Rieks van der Velde entschieden. Und was ist passiert? Regenfälle, die nach einer starken Schneeschmelze Flüsse ansteigen und Felder überfluten ließen.

Etwas verwirrt war das Publikum, als es plötzlich am linken Bühnenrand einen Handwerker und eine Musikerin stehen sah. Der Handwerker Armin Blender und dessen Tochter Hannah, die Trompete in Hammer und Meterstab tauschte, betraten die Bühne und begannen während der „Heimwerkerpolka“ von Franz Sprenzinger einen Stuhl zu schreinern. Bürgermeisterin Katja Müller war sichtlich skeptisch, als ihr aufgetragen wurde, darauf Probe zu sitzen. Misstrauisch setzte sie sich, doch der Stuhl hielt. Mit „Stille Nacht“als traditionelle Zugabe beendete das Orchester das Konzert. (AZ)