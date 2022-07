Was auf dem autofreien Marktplatz in Lauingen alles geboten ist

Die Aktion kam im letzten Jahr nicht bei allen gut an. Diesmal gibt es mehr Vorlauf - und mehr geplante Veranstaltungen. Den Anfang machen Bienen.

Wer an Lauingen denkt, dem fällt zwangsläufig das wunderschöne Rathaus ein, das seit 230 Jahren majestätisch über dem Marktplatz thront. Vielen aber stößt beim Anblick dieses einmaligen Ambientes eine Sache sauer auf: Autos. Denn an den meisten Tagen der Woche ist der Platz vor dem Rathaus zugeparkt. Wie im vergangenen Jahr soll sich das in den Sommerferien zumindest zeitweise ändern. Der Testlauf hat 2021 anfangs viel Kritik ausgelöst: Was soll ein autofreier Marktplatz bringen, wenn dort keine Veranstaltungen stattfinden, kritisierten viele. Diesmal soll das anders laufen.

Bis einschließlich 11. September bleibt der Marktplatz an den Wochenenden autofrei. Die Sperrung gilt laut Stadtverwaltung jeweils von Samstagmorgen, 6 Uhr, bis Montagfrüh, 6 Uhr. Während dieser Zeit werden an den Zufahrten von der Albertusstraße Poller angebracht. Ersatzstellplätze gibt es in der Imhofstraße direkt neben dem Rathaus. Zudem stehen die Parkplätze des Albertus-Gymnasiums zur Verfügung (das Einfahrtstor wird ab 22 Uhr zugesperrt).

Gleich zu Beginn gibt es eine Veranstaltung auf dem autofreien Marktplatz in Lauingen

Gerade zu Beginn gab es im vergangenen Jahr viel Kritik an dem Testlauf. Es fanden - auch wegen Corona - wenig Veranstaltungen statt. Doch die Beschwerden ebbten mit der Zeit ab. Spätestens mit dem Lichterfest "Lauingen strahlt" mit Livemusik, das die Soziale Stadt organisierte, wurde klar, was die Aktion alles möglich machen kann.

"Lauingen strahlt", so lautete das Motto beim letztjährigen Lichterfest auf dem Marktplatz. Die Aktion feiert heuer ein Comeback. Foto: Laura Mielke (Archivbild)

Dieses Jahr soll bereits zu Beginn der autofreien Zeit etwas geboten sein. Am kommenden Wochenende legt der Ortsverband der Grünen vor. Die hatten sich neben FDP und SPD im Stadtrat für die Blechfreiheit auf dem Marktplatz starkgemacht. Am Samstag veranstalten die Grünen zwischen 10 und 14 Uhr ein Bienenfest. In einer Pressemitteilung schreiben sie: "Wie kein anderes Tier steht die Biene für die Abhängigkeit des Menschen von einem gesunden Ökosystem." Unter dem Motto "Lauingen summt und brummt" wollen die Mitglieder Infos rund um Bienen und deren Schutz anbieten, unter anderem gibt es eine Wanderausstellung der Stiftung für Mensch und Umwelt. Dazu spielen das Polka-Duo Paprizka und der Lauinger Musiker Peter Lang auf. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg (natürlich im Bienenstil) und gemeinsam mit dem Jugendcafé kann man Steckbienen basteln. Der Imkerverein stellt zudem einen Schaukasten mit Bienenvolk und Königin auf und zeigt, wie man ein Insektenhotel baut.

Neben der Musiknacht kehrt auch das Lichterfest auf den Lauinger Marktplatz zurück

Nach aktuellem Stand folgt dann zwei Wochen später die "Lauinger Musiknacht ... der Wirte", die auf dem Marktplatz beginnt, bevor dann in Bars, Kneipen und Restaurants weitergefeiert wird. Vor dem Rathaus spielt am Abend des 13. August die Band Four-for-you. Dazu gibt es Cocktailstände, Ausschank und Essen. Ab 21 Uhr sind dann die Bars gefragt.

Zum Ende der Ferien hin feiert das Lichterfest aus dem vergangenen Jahr dann ein Comeback. Am 10. September von 19 bis 22 Uhr erstrahlen der Marktplatz und die Gebäude drumherum wieder in bunten Farben. Musikalisch umrahmt wird das Ganze von "The Guitar Man" Volker Panitz. Alle Veranstaltungen gehören zum Gesamtkonzept "Summer in L-Town". Sie sind auch auf der Website l-town.soziale-stadt-lauingen.de zu finden. Und vielleicht war das noch nicht alles. Ulla Seeßle vom Quartiersbüro erklärt auf Nachfrage, dass man sich - egal, ob Verein, Partei, Initiative oder Privatmensch - gern noch melden kann, wenn man eine Aktion auf dem Marktplatz planen will.