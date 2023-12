Lauingen

Wenn das Geld für Geschenke fehlt: Lauingen und das Wichtelticket

Plus Seit drei Jahren können sich bedürftige Kinder in Lauingen zu Weihnachten einen Geschenkwunsch erfüllen lassen. Einblicke in ein Leben mit wenig Geld.

Von Philipp Nazareth

In der Familie von Aliya ist das Geld meistens knapp. Teure Markenklamotten? Gibt es bei der Zwölfjährigen nicht. Wenn mal was kaputtgeht, die geliebten Kopfhörer zum Beispiel, gibt es die Haushaltskasse in der Regel nicht her, sofort neue zu kaufen. Und vor allem beim Wocheneinkauf muss Mama Esther ganz genau schauen, wo bestimmte Lebensmittel im Angebot sind. Dann klappert sie die Supermärkte ab – Lidl, Kaufland, Netto... je nachdem, wo der Kakao oder der Reis gerade am günstigsten ist. Weil das Geld nicht für alle Lebensmittel reicht, holt sich die Familie auch jeden Dienstag Pakete bei der Tafel ab.

Familien wie die von Aliya gibt es viele im Landkreis Dillingen. Ob jung oder alt, mit und ohne Migrationshintergrund, auf dem Dorf oder in der Stadt. Während es für viele Kinder und Jugendliche selbstverständlich ist, zu Weihnachten reich beschenkt zu werden, ist das Fest für manche Familien eine finanzielle Herausforderung.

