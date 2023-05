Lutzingen will in Zukunft noch nachhaltiger und attraktiver werden

Plus Einstimmig beschließt der Gemeinderat den Haushalt 2023. Trotz großer Investitionen muss die kleine Kommune keine neuen Schulden aufnehmen.

Lutzingens Bürgermeister Christian Weber beschreibt es so: Mit dem Haushalt 2023 sei der Grundstein für eine nachhaltige und attraktive Zukunftsentwicklung der Gemeinde gelegt worden. Einstimmig habe sein Gremium das Zahlenwerk deshalb bei der jüngsten Sitzung auch verabschiedet. Und: Die Gemeinde komme auch weiterhin ohne Kreditaufnahmen aus und es würden weiterhin Schulden getilgt – trotz wichtiger Investitionen.

Der vom Ratsgremium verabschiedete Gesamthaushalt umfasst insgesamt 4.933.450 Euro. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben 1.873.950 Euro. Da sind rund sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Dies sei in erster Linie auf die gestiegenen Energiekosten, die Inflation und die gestiegenen Lohn- und Baukosten zurückzuführen, berichtet Christian Weber. Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 3.119.500 Euro. Dabei beträgt die geplante Zuführung von Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt 104.500 Euro.