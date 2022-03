Die kleine Gemeinde investiert kräftig und muss dafür trotzdem keine neuen Schulden aufnehmen. Im Gegenteil. Lutzingens Bürgermeister Christian Weber erklärt, warum.

Der Haushalt der Gemeinde Lutzingen ist diese Woche im Gemeinderat verabschiedet worden. Wenn Sie das Zahlenwerk für 2022 beschreiben müssten, wäre es wie? Wo liegt der Schwerpunkt?



Christian Weber: Der zentrale Punkt vorweg: Die Finanzen der Gemeinde Lutzingen sind kerngesund. Der Haushalt für das Jahr 2022 kann als sehr solide, aber auch zukunftsorientiert zusammengefasst werden. Dabei wird aus meiner Sicht mit dem Haushalt folgendes sichtbar: Durch den Jahresabschluss für das Jahr 2021 sowie den Haushalt für das Jahr 2022 wird offengelegt, dass wir als Gemeinde mit den finanziellen Mitteln sehr verantwortungsvoll, weitsichtig und besonnen handeln und agieren. Dass wir mit den geplanten Investitionen auch wichtige Maßnahmen und Projekte – gerade in schwierigen Zeiten – anpacken und damit auch Mut zeigen, Zukunfts- und Megathemen nicht zu verschieben, sondern anzugehen.

Christian Weber ist der neue Rathauschef in Lutzingen. Foto: Weber (Archiv)

Nennen Sie ein paar Beispiele.



Weber: Digitalisierung, Schaffung von Wohnraum, ohne das Thema der Innenentwicklung zu vernachlässigen, Aufrechterhaltung, Instandhaltung und Ausbau der Infrastruktur wie Straßensanierungen oder im Bereich der Entwässerung, Investitionen in die Familienfreundlichkeit und in die Bildung, Beteiligung an der Sanierung und Modernisierung der Grund- und Mittelschule Höchstädt, Kindergarten und Spielplätze, Maßnahmen und Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Generationen sowie die Unterstützung der örtlichen Vereine.

Die größten Investitionen sind welche und warum hat sich die Gemeinde dafür entschieden?



Weber: Der Vermögenshaushalt enthält eine Vielzahl an kleinerer Maßnahmen mit einer großen Wirkung. So investiert die Gemeinde Lutzingen in diesem und den kommenden Jahren in Straßensanierungen (95.000 Euro), Abwasserbeseitigung (35.000 Euro), Bauplätze: Kreuzwiesen, Bauabschnitt II 19 Bauplätze (350.000 Euro), Oberglauheimer Straße, sieben Bauplätze innerorts (125.000 Euro), Modifikation der Hochwasserstudie HQ100 für den Nebelbach (6.000 Euro), Studie zu Starkregenereignissen (15.000 Euro), Glasfaserausbau (100.000 Euro), Mobilfunkförderprogramm (30.000 Euro) sowie in Grunderwerb (600.000 Euro), um als Gemeinde dauerhaft handlungsfähig und leistungsfähig zu bleiben. Die Summen gelten je für 2022.

Wichtige Zahlen im Haushalt Lutzingen 2022 1 / 10 Zurück Vorwärts Haushaltsvolumen gesamt: 4.065.050 Euro, davon im Verwaltungshaushalt 1.741.200 Euro und im Vermögenshaushalt 2.323.850 Euro.

Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beläuft sich auf 467 Euro pro Kopf, ohne Schulverband.

Die Gemeinde Lutzingen kann auch im Jahr 2022 ihre geplanten Investitionen ohne eine Kreditaufnahme umsetzen.

Gewerbesteuer: 68.000 Euro.

Einkommenssteuer: 610.000 Euro.

Hundesteuer: 2.500 Euro.

Kreisumlage: 500.800 Euro.

VG-Umlage: 153.200 Euro.

Schulverbandsumlage: 137.000 Euro.

Schlüsselzuweisungen: 411.500 Euro.

Was macht das mit den Schulden der Gemeinde?



Weber : Der Jahresabschluss 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 1.131.072 Euro aus. Dieser Betrag wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt und steht deshalb 2022 für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Somit sind keine Kreditaufnahmen notwendig. Die Entnahme aus der Rücklage für die Investitionsmaßnahmen 2022 beläuft sich auf 930.100 Euro. Wir werden weiterhin kontinuierlich Schulden tilgen. In diesem Jahr sind dafür rund 65.000 Euro für die Tilgung veranschlagt.

Gibt es Projekte, die trotz der guten Finanzen verschoben werden mussten?



Weber: Die Projektumsetzung erfolgt mit Weitsicht sowie nach Dringlichkeit und Umsetzbarem. Dabei erstrecken sich viele Projekte über die nächsten Jahre hinweg. Konkrete Projekte musste allerdings aufgrund der Haushaltslage nicht verschoben werden.

Welche Projekte müssen in den nächsten Jahren priorisiert aus Ihrer Sicht angegangen werden?



Weber : Die Gemeinde Lutzingen wird weiterhin sukzessive im Bereich des Straßenunterhalts oder der Entwässerung Maßnahmen umsetzen. Ebenfalls möchte die Gemeinde nach wie vor ein besonderes Augenmerk auf den Bereich der Innenentwicklung legen. Mit der Teilnahme am Leader-Projekt „Neues Wohnen auf dem Land“ und der konkreten Umsetzung einer Flächenmanagementdatenbank sowie eines Vitalitäts-Checks wurden erste Impulse gesetzt. Für die kommenden Jahre muss die Bundes- und Landespolitik die erforderlichen Rahmenbedingungen schaffen, um die Ziele der Innenentwicklung und Nachverdichtung erreichen zu können.

Welche Position im Haushalt 2022 trifft aus Ihrer Sicht die Bürgerinnen und Bürger direkt – positiv wie negativ?



Weber: Hier kann ich einige positive Beispiele nennen (lacht): Es kommen kostenfreie Glasfaser- und Breitbandanschlüsse für 64 Haushalte im ersten Schritt über einen eigenwirtschaftlichen Ausbau. In der weiteren Maßnahmenumsetzung über das Bayerische Gigabitförderprogramm dann zeitnah für alle Haushalte. Die Steuersätze werden nicht erhöht und die örtlichen Vereine, Verbände und Institutionen werden weiter unterstützt. Bereits im vergangenen Jahr wurde beispielsweise der Haushaltsansatz für die Jugendförderung an die Vereine angehoben.