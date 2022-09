Ein durchtriebener Viehhändler und viel Romantik in Lutzingen

Plus Die Theatergruppe Lutzingen zeigt einmal mehr ihren komödiantischen Spielwitz.

Wenn die Theatergruppe Lutzingen einlädt, kann das Publikum sicher sein, einer vergnügten und höchst kommunikativen Vorstellung beizuwohnen. Mit beinahe schlafwandlerischer Sicherheit verstehen es die Akteure und die Akteurinnen auf der Bühne, ihr Publikum in die Handlung ihres Spiels einzubeziehen, sodass sich niemand diesem Bühnenzauber entziehen kann. Dabei erscheint es auch bewundernswert, wie seit Jahren immer wieder Nachwuchs in die Gruppe eingeführt wird und dabei auch immer auf der Bühne überzeugt.