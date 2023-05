So schön klingt der Frühling in Lutzingen

Die Musikkapelle nimmt das Publikum auf eine musikalische Reise, die Moderne und Tradition verbindet. Zudem werden beim Konzert wichtige Mitglieder ausgezeichnet.

Im IBL in Lutzingen fand das mit Spannung erwartete Konzert der Musikkapelle Lutzingen statt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen wurden mit einer musikalischen Reise durch verschiedene Stilrichtungen der traditionellen Blasmusik sowie moderner Konzertmusik begeistert. Das Konzert wurde von der Zweiten Vorsitzenden Christine Heckl eröffnet. Den musikalischen Auftakt machte die Jugendkapelle mit vier Musikstücken, darunter die bekannten Melodien aus " Star Wars" und "Pirates of the Caribbean". Das Publikum war begeistert vom Können der jungen Musiker, welche erst seit sieben Monaten zusammen musizieren.

Der Wilde Westen in Lutzingen

Anschließend übernahm die Stammkapelle und startete mit dem Konzertmarsch "Die Sonne geht auf". Es folgte eine Auswahl der schönsten Melodien aus dem bekannten Musical "Starlight Express". Besonders beeindruckend war der Vortrag der "Amboss-Polka", bei der Thomas Götz den Amboss als Schlagzeug nutzte und das Publikum mit seiner außergewöhnlichen Darbietung zum Staunen brachte.

Diese Lutzinger Musikanten wurden ausgezeichnet (von links): Christine Heckl, Susanne Aydemir, Markus Götz, Stefan Götz, Yvonne Schwayer, Rainer Groß und Armin Dauser. Foto: Michael Wunderle

Auch auf eine Reise in den "Wilden Westen" wurden die Zuschauer mitgenommen und konnten die Klänge aus dem fernen Oregon (USA) genießen. Besonders herausragend war der gesangliche Vortrag von Wolfgang Rieder mit den Songs "Can't Help Falling In Love" und "Highway To Hell", welche die Musikkapelle begleitete. Das Konzert wurde mit der allseits beliebten und bekannten "Kuschelpolka" sowie dem "Deutschmeister-Regiments-Marsch" beendet, was vom Publikum mit großem Beifall und Standing Ovations honoriert wurde.

Seit 30 Jahren im Musikverein

Auch in diesem Jahr wurden einige Musiker und Musikerinnen vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft im Verein geehrt. Markus und Stefan Götz wurden für 15 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet, Yvonne Schwayer für 20 Jahre, Rainer Groß für 30 Jahre und Susanne Aydemir für das Bestehen der Stimmgabel in Bronze. Die Ehrungen wurden durch den Schatzmeister des Bezirks 17 Armin Dauser vorgenommen und unter großem Applaus des Publikums entgegengenommen. (AZ)

