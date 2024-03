Lutzingen/Unterliezheim

vor 33 Min.

Christian Weber: "Die Menschen sollen gerne in unserer Gemeinde leben"

Plus Lutzingen hat mit dem Haushalt 2024 einen klaren Fokus in der Daseinsvorsorge der Gemeinde gesetzt. Wie das gelingen soll, erklärt der Bürgermeister im Interview.

Von Simone Fritzmeier

Welches Projekt liegt Ihnen als Bürgermeister der Gemeinde Lutzingen in diesem Jahr besonders am Herzen? Und warum?



Christian Weber: Als politische Gemeinde versuchen wir stets, einen gesamtheitlichen Blick auf die Maßnahmen und Projekte zu haben. Daher wäre es falsch, einzelne Projekte herauszuheben. Mit Blick auf den Vermögenshaushalt, das heißt auf die investiven Maßnahmen, möchten wir in diesem Jahr die Erschließung mit Glasfaser abschließen. Damit verbunden, verfügen dann alle privaten Haushalte und Gewerbebetriebe im gesamten Gemeindegebiet über schnelles Internet. Darin sehe ich einen wichtigen Baustein in der Daseinsvorsorge unserer Gemeinde. Weiterhin setzen wir mit dem Haushalt für das Jahr 2024 einen Fokus im Erhalt und dem Ausbau unserer Straßeninfrastruktur. Dieser ist unabdingbar und verbessert die Lebensqualität vor Ort. Auch für die Unterstützung unserer Vereine und fürs Ehrenamt haben wir entsprechende Mittel um Haushalt berücksichtigt. Und mit der Sanierung der Grund- und Mittelschule Höchstädt, an der wir über den Schulverband beteiligt sind, führen wir wichtige Großprojekte fort beziehungsweise zu Ende.

Und welche Investition muss sein, tut aber – zumindest finanziell – weh?



Weber: Die Instandhaltung unserer Infrastruktur mit Straße und Kanal/Abwasser wird uns die kommenden Jahre beschäftigen. Da geht es uns nicht anders als vielen anderen Kommunen in Deutschland. Als Gemeinde versuchen wir aufgrund von Prioritäten die einzelnen Maßnahmen sukzessive anzugehen. In diesem Jahr werden wir etwa die Asphaltdecke der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Eichberger Hof und Schwennenbach innerhalb unserer Gemarkung komplett neu aufbringen. Auch die Förderung im Bereich der Kinderbetreuung zählt zu den wichtigen Aufgaben unserer Zeit. Dabei möchte ich eine Lanze für das pädagogische Personal in unserem Kindergarten Unterliezheim brechen, die eine tolle Arbeit verrichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen