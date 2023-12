Der Dirigent des Musikvereins Mödingen ist bereit für die nächsten 15 Jahre

Vor anderthalb Jahrzehnten hatte Marcel Neubauer zufällig eine Anzeige gelesen. Inzwischen ist der Musikverein eine "eingeschworene Gruppe", wie jetzt beim Konzert zu hören war.

Als Marcel Neubauer, Dirigent des Musikvereins Mödingen, im Jahr 2008 mit 21 Jahren endlich seinen Dirigentenschein in den Händen hielt, sah er eine Stellenanzeige des Vereins in der Heimatzeitung. Nie hätte er sich träumen lassen, dass aus diesem Zufall eine so langjährige Kooperation entstehen würde. Doch am Samstagabend war es so weit: Das jährliche Abschlusskonzert des Musikvereins Mödingen fand in der Turnhalle des Klosters Maria Medingen statt. Und das Motto lautete: "Auf die nächsten 15 Jahre." Und für diese sei er bereit, versicherte Marcel Neubauer unserer Redaktion.

Die „Jungen Egautaler“ begrüßten das Publikum zu Beginn in der voll gefüllten, weihnachtlich geschmückten Halle mit einem vielseitigen Programm. Sie spielten den Disney-Klassiker „Beauty And The Beast“, „Bohemian Rhapsody“ von Queen, „My Heart Will Go On“ von James Horner und „The Music Of The Night” von George Michael. Dirigentin Isabell Leippert betonte, wie stolz sie auf ihre Schützlinge sei und bedankte sich für die Unterstützung der Eltern.

Viel Applaus für den Musikverein Mödingen

Der Musikverein Mödingen lief unter viel Applaus ein. Mit dem Stück „A Little Opening“ von Thiemo Kraas gelang den Musikerinnen und Musikern ein eindrucksvoller Auftakt. Katja Schipf führte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Witz und Humor durch den Abend. Die Auswahl der Stücke war dabei eine Reise durch die Konzerte des Musikvereins während der vergangenen 15 Jahre. „Ross Roy“ von Jacob de Haan hatte bereits im Jahr 2012 seine Uraufführung. Anfangs imposant „blechig“, dann melodiös mit „zarten“ Passagen des Holzregisters, so begeisterten die Musizierenden die Zuhörer.

„Stephen Foster In Concert“ von Franz Watz hatte eine ganz besondere Bedeutung, denn es war das Probestück, mit dem Neubauer einst die Musiker und Musikerinnen in Mödingen für sich gewonnen hatte. Ein anspruchsvolles Stück, das auch den Mödinger Bürgermeister Walter Joas. mitriss. „Coldplay In Symphony“ von Bert Appermont war Neubauers eigenes Highlight. Denn dieser ist offensichtlich ein großer Coldplay-Fan. Als diese Hits in der Halle erklangen, konnte kaum jemand stillhalten.

Mit "80er KULT" gelangt das Mödinger Konzert zum Höhepunkt

Dann folgte „Moment For Morricone“ von Johan de Meij und das Publikum erlebte hautnah das Leben eines Cowboys im Wilden Westen. Mal war es bedrohlich und der Cowboy stand kurz vor einem Duell, dann ritt er wieder mit seinem „stattlichen Haflinger“, wie Neubauer den Klang des Orchesters beschrieb, durch die Prärie. Zuletzt kam die Stimmung mit „80er KULT“ von Thiemo Kraas zum Höhepunkt, ein Stück mit Ohrwurmpotenzial.

Auf den tosenden Applaus des Publikums folgten drei Zugaben, unter anderem „Hey Jude“ von den Beatles. Beim Refrain sang der ganze Saal laut mit – der Gänsehautmoment dieses Abends. Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert. „Man merkt, dass es eine eingeschworene Gruppe ist“, sagte eine Zuhörerin. Und Musiker der Kapelle selbst erzählten, sie seien in den vergangenen 15 Jahren als Team zusammengewachsen.

Der Zusammenhalt reiche von den Proben über Konzerte, sogar mit Liveübertragung im SWR-Fernsehen und Reisen nach Berlin, bis hin zu regelmäßigen Brotzeiten und Feiern nach den offiziellen Proben. Beim Jahresabschlusskonzert wurden auch die Leistungen und das Engagement einiger Mitglieder von Vertretern des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds mit Ehrungen gewürdigt.