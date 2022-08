Ein neuer Mobilfunkmast wird in Mödingen gebaut

40 Meter soll das Bauwerk hoch werden, das im Gemeindewald von Mödingen entsteht.

Im Norden von Mödingen dürfte bald ein neues Bauwerk stehen. Der Netzbetreiber Vodafone will dort einen rund 40 Meter hohen Mobilfunkmast errichten. Im Gemeinderat war das Vorhaben nun erneut Thema. Es ging um einen entsprechenden Bauantrag, der mit zwei Gegenstimmen angenommen wurde, wie Bürgermeister Walter Joas auf Nachfrage berichtet.

Der Funkmast soll am Rand des Gemeindewalds zwischen Mödingen und Demmingen errichtet werden. Dafür, so Joas, müssen wahrscheinlich auch ein paar Bäume weichen. "Aber ich denke, das hält sich in Grenzen", so der Bürgermeister. Zunächst kommt ein temporäres Bauwerk, das zeitnah aufgestellt werden soll. Dann folgt der eigentliche Funkmast, der neben Mobilfunk auch für den Digitalfunk der Behörden und Rettungskräfte wichtig sei. Damit soll auch ein Funkloch geschlossen werden. Joas: "Jeder will ein flächendeckendes Mobilfunknetz, also akzeptieren wir das. "

Auch eine Autowaschanlage entsteht in Mödingen

Der Mast ist nicht das einzige Bauwerk, das in nächster Zeit in Mödingen entsteht. In der Gemeinderatssitzung wurden laut Joas auch Pläne für eine neue Autowaschanlage vorgestellt. Im Gewerbegebiet ist demnach eine solche Anlage mit zwei Selbstbedienungs-Waschplätzen, einer Portal-Anlage und den dazugehörigen Nebengebäuden geplant. Außerdem entstehen dort vier Stellplätze für Wohnmobile. Laut Joas entspricht alles den Vorgaben im Bebauungsplan, weshalb der Gemeinderat über das Vorhaben nur informiert wurde.