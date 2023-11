In Mödingen machen sich Landwirte fit für Schulkinder

Das Programm "Erlebnis Bauernhof" soll Kindern zeigen, was ein Bauer alles kann. Bei einem "Fittag" lernten nun erst einmal die Landwirte, worauf es dabei ankommt.

Wozu auf einen Bauernhof gehen, das lässt sich doch alles im Fernsehen oder Smartphone anschauen? Eben nicht. Kein Fernseher und kein Smartphone können das Streicheln eines Kälbchens oder den Geruch von frischem Gras, von duftendem Heu, und ja, auch von Stallmist ersetzen. Wer Kindern das Leben und Arbeiten auf einem Bauernhof und die Urproduktion von Lebensmitteln nahebringen will, braucht Fachwissen und pädagogisches Geschick. Mit einem Qualifizierungstag auf dem Stettenhof bei Mödingen machte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen Bäuerinnen und Bauern aus Nordschwaben fit für das Programm „Erlebnis Bauernhof“.

Einfach aus dem Ärmel schütteln lassen sich die pädagogischen Konzepte für einen erlebnisreichen Schultag nicht, machte Kerstin Kranzfelder den Teilnehmenden klar. Am AELF ist sie für das Programm „Erlebnis Bauernhof“ zuständig. Sie weiß, welch verantwortungsvolle Aufgabe auf die künftigen Erlebnisbäuerinnen und -bauern wartet. „Sie sollen den Schulkindern ein reales Bild von der modernen Landwirtschaft vermitteln, dazu noch Wissen zur Erzeugung der heimischen Lebensmittel und ein Bewusstsein für die eigene Verantwortung für Umwelt und Natur.“ Haben die Bäuerinnen und Bauern am Ende alles richtig gemacht, nehmen die Kinder von ihren Betrieben eine ganz neue Wertschätzung der bäuerlichen Arbeit mit nach Hause, heißt es in einer Pressemitteilung des AELF.

Auf dem Stettenhof bei Mödingen qualifizierten sich Bäuerinnen und Bauern aus Nordschwaben für das Programm „Erlebnis Bauernhof“. Foto: Michael Ammich, Aelf

"Ich habe noch nie ein Schulkind gesehen, das den Bauernhof gern wieder verlassen hätte"

In den vergangenen elf Jahren haben in ganz Bayern 435.000 Schulkinder aus 22.000 Klassen am Programm „Erlebnis Bauernhof“ teilgenommen. Im Landkreis Dillingen beteiligen sich derzeit zwölf, im Nachbarlandkreis Donau-Ries 17 bäuerliche Betriebe an dem Programm. Im Angebot stehen, je nach Art des Betriebs, verschiedene Module: Milch, Getreide, Wiese, Nutztiere, Landmaschinen oder auch der Beruf Landwirt. Damit ein Bauernhof teilnehmen kann, müssen sich die Betriebsleiter für das Programm qualifizieren. Genau das taten sie am „Fittag“ auf dem Stettenhof.

Kerstin Kranzfelder und ihre Kollegin Edith Auchter schilderten den Teilnehmenden, wie an einem Schultag auf dem Bauernhof die Kompetenzen der Schulkinder gefördert werden. Fragen stellen, Erkennen und Verstehen, Handeln und Umsetzen, Kommunizieren und Präsentieren, Reflektieren und Bewerten, eigenständig und mit anderen zusammenarbeiten sind die Bausteine des Erfolgs. "Ich habe noch nie ein Schulkind gesehen, das den Bauernhof nach einem Erlebnistag gern wieder verlassen hätte", so Auchter.

Die Kinder können Hafer quetschen, Kartoffeln ernten, Felder begehen, eine gesunde Mahlzeit zubereiten oder auch Maschinen ansehen. Dazu richten die Erlebnisbäuerinnen und -bauern Anschauungsmaterial und verschiedene Stationen ein, die sie mit den Kindern abarbeiten. „Dabei gilt es nicht nur, all ihre Sinne anzusprechen, sondern auch den roten Faden im Auge zu behalten“, erklärte Kranzfelder.

Bauern müssten von der Opferrolle wegkommen, findet die Donau-Rieser Kreisbäuerin

Sie erinnerte daran, dass der Mensch sein Wissen durch eigenes Tun um 90 Prozent erweitert. Das sei auf einem Bauernhof nur in einer entspannten und stressfreien Atmosphäre möglich. „Einfach nur labern, Hektik und Stress verbreiten und damit negativen Meinungen Vorschub leisten – das sind Tabus.“ Gefragt seien Durchsetzungsfähigkeit, Authentizität, Organisations- und Improvisationstalent. Worauf es ankommt, fassten Auchter und Kranzfelder in einem kurzen Satz zusammen: „Ihr müsst die Kinder und ihre Lehrkräfte mit einem guten Gefühl gehen lassen.“

In der Praxis gilt es freilich auch den rechtlichen Rahmen für Schultage auf dem Bauernhof zu beachten. So sollten die Erlebnisbäuerinnen und -bauern über hygienische Vorschriften ebenso gut Bescheid wissen wie über die Anforderungen an die Sicherheit der Mädchen und Buben auf dem Betrieb, heißt es in der Pressemitteilung.

Für Edith Auchter und Kerstin Kranzfelder bleibt jetzt die Hoffnung, dass sich möglichst viele Teilnehmende nach dem Qualifizierungstag auch tatsächlich als Erlebnisbäuerinnen oder -bauern engagieren werden. "Das wäre ein Gewinn für uns alle." Den Gewinn für die Bäuerinnen und Bauern fasste die Donau-Rieser Kreisbäuerin Nicole Binger zusammen, die sich ebenfalls unter den Interessenten befand: „Die Bäuerinnen und Bauern müssen von der Opferrolle wegkommen. Mit dem Programm Erlebnis Bauernhof zeigen wir, was wir können.“ (AZ)