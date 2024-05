Mödingen hofft auf neue Impulse für das Dorfgemeinschaftshaus

Die Gemeinde hat den diesjährigen Haushalt verabschiedet. Die neue Dorfmitte in Bergheim lässt auf sich warten, dafür fließt Geld in einen Radweg.

Herr Joas, vergangene Woche hat der Gemeinderat den diesjährigen Haushalt verabschiedet. Wie steht die Gemeinde finanziell aktuell da?



Walter Joas: Da sich im laufenden Haushaltsjahr die investiven Maßnahmen in Grenzen halten, ist die finanzielle Lage auch entspannt zu sehen.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist das Haushaltsvolumen geschrumpft. Im Vermögenshaushalt war zuletzt nur 2018 weniger eingeplant. Hat die Gemeinde 2024 so wenig vor?



Walter Joas: In den vergangenen Jahren hatten wir für das Projekt Umgestaltung der neuen Ortsmitte finanzielle Mittel eingestellt, die in diesem Haushaltsplan nicht eingestellt sind.

Der Mödinger Haushalt 2024 in Zahlen 1 / 5 Zurück Vorwärts Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 4,08 Millionen Euro. Damit handelt es sich um den kleinsten Haushalt seit 2020. Das liegt vor allem an den wenigen geplanten Investitionen: Im Vermögenshaushalt sind heuer nur 1,23 Millionen Euro angesetzt.

Aus der Rücklage will die Gemeinde in diesem Jahr 523.000 Euro entnehmen. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant. Der Schuldenstand soll sich um 59.000 Euro auf 392.000 Euro reduzieren.

Zu den wichtigsten geplanten Einnahmen zählen: der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 920.000 Euro (2023: 921.764), Schlüsselzuweisung in Höhe von 566.000 (2023: 541.852 Euro), Grundsteuer A mit 35.000 Euro (2023: 36.266 Euro) und Grundsteuer B mit 95.000 Euro (2023: 96.727 Euro). Bei der Gewerbesteuer sind in diesem Jahr Einnahmen von 300.000 geplant (2023: 327.186).

Die größten Posten im Finanzplan: Baukostenanteil am Radweg nach Ziertheim mit 350.000 Euro, Grunderwerb mit 300.000 Euro, Ausgaben für das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) mit 100.000 Euro, die Förderung der Sanierung des Vereinsheims mit 100.000 Euro und Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit 65.000 Euro.

Mit dem Verkauf von Bauplätzen in Bergheim und Mödingen plant die Gemeinde in diesem Jahr 200.000 Euro einzunehmen – unter der Annahme, dass in den Orten jeweils ein Platz verkauft wird. In Bergheim sind laut Finanzplanung acht Plätze verfügbar, in Mödingen sechs.

Dieses Projekt hat im vergangenen Jahr für viel Wirbel gesorgt. Am Ende wurden beide Varianten für das Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim in einem Bürgerentscheid abgelehnt und das Projekt gestoppt. Wie geht es in diesem Jahr damit weiter?



Walter Joas: In dieser Sache gibt es, Stand heute, nichts Neues. Die Gemeinde Mödingen versucht nun in die Förderung der Städtebauförderung aufgenommen zu werden, um hier dann eventuell die notwendigen Impulse zu erhalten.

Zurück zu anderen Projekten. Was steht in diesem Jahr an? Wo wird investiert?



Walter Joas: In diesem Jahr soll nun der Radweglückenschluss von Mödingen nach Ziertheim gebaut werden. Das ist baulich gesehen das einzige Projekt für das laufende Haushaushaltsjahr.

Walter Joas, Bürgermeister von Mödingen. Foto: Joas

Gibt es Projekte, die Sie gern anstoßen würden, aber nicht können?



Walter Joas: Hier braucht es noch Geduld!

Welches sind die aus Ihrer Sicht wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde?



Walter Joas: Das wären die Einkommensteuer, Schlüsselzuweisung, die verschiedenen Grundsteuern A, B, und dann noch die Gewerbesteuer.

Die Gemeinde hat den Gewerbesteuerhebesatz um zehn Prozentpunkte angehoben. Aus welchem Grund? Trotzdem planen Sie mit weniger Gewerbesteuereinnahmen. Wieso?



Walter Joas: Hierzu gab es im Herbst vergangenen Jahres eine Aufforderung des Landkreises, dass die Gemeinden ihre Steuersätze zumindest auf den Durchschnitt anheben. Nachdem wir hier um zehn Prozentpunkte darunterlagen, hoben wir ihn moderat an. Die vorsichtige Finanzplanung bezüglich der Gewerbesteuer hat den Hintergrund, den Ansatz lieber etwas geringer zu halten, dann kann es am Jahresende etwas mehr sein.

Zur Person: Walter Joas ist seit 2005 Bürgermeister von Mödingen.