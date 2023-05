Mörslingen

06:00 Uhr

Die Mörslinger Wohnanlage ist bereits komplett belegt

6,5 Millionen Euro hat das Projekt insgesamt verschlungen. Entstanden ist eine moderne Wohnanlage am Ortsrand von Mörslingen mit Tagespflege.

Plus Michael Sauler hat Millionen investiert und für Menschen, die nicht mehr allein leben wollen, eine neue Heimat am Ortsrand geschaffen. Wer dort lebt und was noch fehlt.

Von Simone Fritzmeier Artikel anhören Shape

Die Postbotin steckt mehrere Prospekte und Schreiben in die verschiedenen Schlitze der großen Briefkastenanlage, die vor dem Gebäude installiert ist. Ein älterer Herr kommt gerade durch die automatische Schiebetür und plaudert fröhlich mit ihr. Ein paar Minuten später öffnen sich die Glasscheiben erneut, eine gut gelaunte Frau kommt heraus und wirft einen vollen Müllbeutel in die vorgesehenen Container um die Ecke. Sie winkt Michael Sauler und Josef Schuster zu, die auf der anderen Straßenseite stehen, und ruft: "Es ist einfach alles super, meine Eltern fühlen sich rundum wohl und sind begeistert."

So soll es sein, oder anders: Das Konzept der beiden Männer, die sich zufrieden zunicken, ging auf. Besser und schneller als erwartet. Seit März dieses Jahres ist aus dem gigantischen Projekt, das im Mörslinger Mischgebiet Brunnenplatz am Ortstrand entwickelt worden ist, eine komplett ausgebuchte Heimat für Menschen, die nicht mehr allein leben wollen, entstanden. Michael Sauler, Bauherr und Investor, lächelt und sagt: "Wir waren schon vor der Fertigstellung mehr oder wenig voll belegt. Ich könnte das Gleiche noch mal bauen, so sehr wird es nachgefragt."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen