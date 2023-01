200 Kubikmeter Gülle in Oberthürheim ausgelaufen

Großeinsatz in dem Buttenwiesener Ortsteil: Ein technischer Defekt lag vor.

Polizei und Feuerwehr wurden am am Montag gegen 22.30 Uhr in den Buttenwiesener Ortsteil Oberthürheim gerufen. Dort waren in einem Biogasanlagenbetrieb aufgrund eines technischen Defekts etwa 150 bis 200 Kubikmeter Gülle aus einem Gärbehälter ausgelaufen.

Feuerwehr und Polizei mit rund 30 Leuten im Einsatz

Diese verteilte sich auf dem Gelände der Biogasanlage. Durch sofort eingeleitete Maßnahmen der Feuerwehr Thürheim, die mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein weiteres Ausbreiten der Güllemasse verhindert werden.

In den Boden versickerte Gülle gelangte über Drainagen in einen angrenzenden Entwässerungsgraben. Dieser wurde durch die Feuerwehrtruppe aufgestaut und das verschmutzte Wasser abgesaugt. (AZ)