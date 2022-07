Die Silphie ist eine Wunderpflanze und wird in Osterbuch angebaut

Plus Die Silphie kommt mit Dürre zurecht, schützt durch tiefe Wurzeln den Boden und bietet Bienen Nahrung. Martin Brummer und Mitstreiter wollen sie im Landkreis etablieren.

Martin Brummers Begeisterung für die Pflanze Silphie ist ansteckend. Auf seinem Feld, auf einer Anhöhe in der Flur des Laugnaer Ortsteils Osterbuch gelegen, steht die Silphie derzeit in voller Pracht. Auf den ersten Blick könnte man es fast für ein Sonnenblumenfeld halten, doch die Blüten der Silphie sind deutlich kleiner und zarter als die der Sonnenblume. Brummer zeigt sichtlich stolz auf das Feld und sagt: "Man sieht, es gefällt auch den Bienen." Und tatsächlich: Um die rund zwei Meter hoch stehenden Blüten fliegen überall Hummeln und Bienen herum.