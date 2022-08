Region

vor 18 Min.

Immer mehr Menschen in der Region gründen ihr eigenes Unternehmen

Plus Ausgerechnet im Jahr 2021 – mitten in der Corona-Pandemie – verzeichnet die IHK Schwaben eine Rekordzahl an Neugründungen. Wie kann das sein?

Von Jonathan Mayer

Ein wenig fühlt sich der Pilz, den David Lenssen mitgebracht hat, an wie Holz. Nur viel leichter, obwohl er fast so groß wie ein Teller ist. Reishi heißt die getrocknete Protein-Bombe. Der Pilz des ewigen Lebens. Ein Vitalpilz, der im alten China den Kaisern vorbehalten war und der - inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen - das menschliche Immunsystem stärkt. Lenssen, gelernter Biologe, hat sich mit seiner Pilzzucht eine Marktnische gesucht, den Anbau begonnen und schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Kraterpilze heißt das Geschäft, das er in Bühl im Landkreis Donau-Ries betreibt. Und Zahlen der IHK Schwaben zeigen: Als Gründer ist Lenssen nicht allein. Im Gegenteil. So viele Neugründungen wie 2021 gab es in Schwaben seit Jahren nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen