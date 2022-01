Sontheim

17:52 Uhr

Familie Mack hat einen Soccerplatz in Sontheim gebaut

Der Soccerplatz in Sontheim von oben. Familie Mack hat das zehn auf 15 Meter große Spielfeld komplett in Eigenregie gebaut. Der Nachwuchs freut sich riesig über die neue Spielgelegenheit.

Plus Die Familie Mack hat in Sontheim in Eigenregie einen Fußballplatz erbaut. Wie das Projekt abgelaufen ist und was nun auf dem Platz passiert.

Von Edgar Deibert

Zugezogene oder, wie man auf Schwäbisch so schön sagt, „Neigschmeggde“ müssen bei dieser Umschreibung in der Regel ganz genau hinhören. Dann nämlich, wenn es um die Sodama, Entschuldigung, um die Sontheimer „Bronnabauer“ geht. Bronnabauer ist in Sontheim ein geflügeltes Wort. Mehr noch, ein Qualitätsmerkmal. Zugleich ist es ein Spitzname der Familie Mack, die in der Brunnengasse einen Brunnen in der Hofeinfahrt hat.

