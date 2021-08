Ein Bayern-Titel

Ellerbacher gewinnen bei der „Bayerischen“ zudem eine Silbermedaille

An zwei Wochenenden wurde die bayerische Meisterschaft 2021 im 3D-Bogenschießen ausgetragen – nun stehen die Ergebnisse fest. Von neun angetretenen Schützen des TSV Ellerbach ergatterten zwei eine Medaille: Tobias Bettio als Sieger bei den Herren und Margarete Burgkart als Damen-Zweite.

Nicht nur der fordernde Parcours in Wemding machte den Schützen zu schaffen, sondern auch das wechselhafte Wetter. Aus Ellerbach mit dabei waren in der Klasse Langbogen Herren als Gewinner Tobias Bettio (Primitivbogen) und Stefan Spring als Neunter. Auf Platz elf kam Leon Bettio (Junioren), auf Rang 13 Holger Buelens (Primitivbogen). Den Vizetitel der Klasse Langbogen Damen sicherte sich Margarete Burgkart. Mit seinem Primitivbogen belegte Stefan Murza Platz 17 der Klasse Langbogen Master. In der Klasse Instinktiv Damen wurde Sabrina Spring Sechste. Rang 28 gab es für Guido Koerfgen in der Klasse Instinktiv Master. Manuel Murza kam bei der gemischten Jugend auf Rang sechs. (RER) Fotos: tsve