vor 20 Min.

Daniela Unger ist eine Eisenfrau

Triathlon: Gundelfingerin schwimmt, radelt und rennt beim Ironmen in Hamburg zur deutschen Vizemeisterschaft.

Beim Ironman in Hamburg, ihrem ersten Langdistanz-Start, verdiente sich die Gundelfinger Triathletin Daniela Unger (TV Lauingen) zurecht den Titel einer „Eisenfrau“ – und sammelte „nebenbei“ noch die deutsche Altersklassen-Vizemeisterschaft ein.

Seit Monaten hatte Daniela Unger auf diesen Moment hingefiebert: „Endlich in Hamburg an der Startlinie stehen!“ Die Bedingungen waren optimal, das Schwimmen über 3,8 Kilometer in der Alster verlief trotz erhöhter Blaualgen-Situation bestens: „Ich hatte das Gefühl, im Sog der anderen nur so dahinzugleiten.“ Mit einem Durchschnittstempo von 1:45 Minuten für 100 Meter stieg sie nach 1:06 Stunden aus dem Wasser. Bei den anschließenden 183 Radkilometern war vor allem mentales Durchhaltevermögen gefragt. Unger Schnitt nach 5:47 Stunden auf dem Sattel: 31, 6 km/h. Dass der abschließende Marathon in der zweiten Hälfte hart wird, war der Eisenfrau klar, trotzdem lief es prima: „Ich fand ein absolutes Wohlfühltempo und legte die 42 Kilometer in 3:47 Stunden zurück. Das Anfeuern durch die Zuschauermengen an der Strecke war überwältigend. Man fühlte sich wie auf einer Showbühne, es gab überraschenderweise nie einen richtigen Tiefpunkt.“

Unterstützung aus Gundelfingen

Körperlich und mental war die Gundelfingerin gut vorbereitet, sehr hilfreich aber auch, dass sie bei jeder Runde von ihren angereisten Familienmitgliedern und Freunden angefeuert wurde: „Es verleiht zusätzlich Flügel. Dass ich dann im Ziel vom ehemaligen Weltmeister und Namensvetter Daniel Unger mit den Worten ‘You are an Ironman!’ empfangen wurde, toppte den schon einmaligen Moment nochmals.“

Im Rahmen des Hamburger Wettkampfes wurden auch die deutschen Altersklassen-Meisterschaften auf der Langdistanz ausgetragen. In tollen 10:51 Stunden sicherte sich Daniela Unger den deutschen Vizemeistertitel. (pm/gül)

