vor 57 Min.

In Schwaben Spitze

Schretzheims Paradedisziplin heißt KK-Liegend

Mit großen Erfolgen kehrten die Schretzheimer Schützen von den schwäbischen Meisterschaften zurück. In ihrer Paradedisziplin KK-Liegend konnten sie sich auch heuer wieder über drei Meistertitel sowie einen dritten Platz freuen.

Stefan Wiedenmann und Walter Brandmaier holten die Einzeltitel. Mit 590 bzw. 582 Ringen waren beide in ihrer Altersklasse das Maß der Dinge. Gerhard Graf rundete mit seinem dritten Platz in der Herrenklasse 3 das gute Abschneiden der Schretzheimer Starter ab. Den dritten Meistertitel 2019 sicherte die Liegend-Mannschaft in der Herrenklasse 3. Für sie war es schon der fünfte Schwaben-Erfolg in Serie. Walter Brandmaier (582 Ringe), Gerhard Graf (579) und Peter Müller (562) sind die Team-Meister. Brandmaier setzte in der Disziplin KK-Auflage 100 Meter mit seiner Vizemeisterschaft noch einen weiteren Glanzpunkt (298 Ringe).

Auch in den Kurzwaffen-Disziplinen wurden ansprechende Ergebnisse erzielt. Mit der Pistole Kaliber 9x19 und dem Kaliber .45 wurde Dieter Kerl jeweils Dritter. Die guten Ergebnisse lassen SchretzheimsSchützen positiv gestimmt zur bayerischen Meisterschaft fahren. Erwähnenswert ist zudem, dass sich mit Peter Müller und Walter Brandmaier zwei Schretzheimer Stammschützen – dabei für Wittislingen, Maihingen und Thalfingen am Start – in die Siegerlisten eintragen konnten: Peter Müller 1. Platz KK-Auflage 100 m, 3. Platz KK-Auflage 50 m (Seniorenklasse 1); Walter Brandmaier: 1. Platz Mannschaft Seniorenklasse 1 und 2 LG-Auflage, 1. Platz Einzelwertung Seniorenklasse 1. (brwa)

