Größter Triumph in der Abteilungsgeschichte

Schretzheims Herren präsentieren sich so stark wie noch nie

Nach einem 8:1-Erfolg beim Rivalen TC Hausen haben die Tennis-Herren I des BC Schretzheim die Meisterschaft der Kreisklasse 1 samt Aufstieg bereits am vorletzten Spieltag perfekt gemacht. Es ist der größte Erfolg der Männer seit Gründung der BCS-Tennisabteilung.

Den Herren II gelang in Dinkelscherben II ein 4:2-Auswärtserfolg. Nico Müller gewann sein Einzel mit 10:2 im Match-Tiebreak und das Doppel mit Partner Moritz Dietrich. Weitere Punkte lieferten Alexander Manlik und Stefan Greger.

Den ersten Erfolg der Saison verbuchten endlich auch die Herren 40. In der Aufstellung mit Thomas Keis, Christoph Balzer, Axel Braun, Christian Eder, Thomas Schuhmair, Valerio Valiante und Sven Brugger gab es ein 9:0 auf der heimischen Insel gegen Aystetten. Schlechter erging es den Herren 60 beim 2:7 in Hausen. Lediglich Stephan Leister gewann sein Einzel. Joachim Schöneich profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. Alle Doppel wurden im Match-Tiebreak verloren. Auch die Herren 65 gingen mit 0:6 in Augsburg-Siebentisch unter.

Beim 2:4 der Junioren 18 gegen und in Wittislingen war Nico Müller im Einzel sowie mit Stammpartner Moritz Dietrich im Doppel zweimal im Match-Tiebreak erfolgreich. 0:6 endete die Partie der Knaben 15 bei Rot-Weiß Nördlingen II. Spielfrei hatten beide Damenmannschaften.