Drei Traktoren für den Triathlon in Lauingen

Ausdauersport: Warum Abteilungsleiter Erich Gruber bei den Vorbereitungen auf den 16. Lauinger VR-Triathlon auf bislang ungeahnte Hindernisse stößt.

Bis zum 16. VR-Triathlon sind es nur noch knapp drei Wochen. Rund 350 Sportlerinnen und Sportler zwischen 16 und 75 Jahren haben sich bislang dafür angemeldet. Erstmals seit zwei Jahren wird es am 11. Und 12. Juni wieder publikumsnah durch die Lauinger Innenstadt gehen. Doch genau deshalb sind neue, ungewohnte Hürden aufgetaucht, und Gruber hat bislang nicht gekannte Problem zu lösen.

"Terrorismusgefahr" in Lauingen?

„Wo nehme ich jetzt drei Traktoren her?“, grübelt der Triathlon-Chef des TV Lauingen nach einer Vorbesprechung im Lauinger Rathaus. Dort wurde ihm zur Auflage gemacht, die Herzog-Georg-Straße an drei neuralgischen Stellen abzusichern. Der Grund: „Terrorismusgefahr“. Zwar gebe es keinen aktuellen Anlass. Aber seit dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 sind die Behörden noch wachsamer geworden. Damals hatte der Terrorist Amis Amri einen Schwerlaster in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Eigentlich sollten große Quader als Sperren dienen. Doch diese seien zu kostspielig und schlecht zu handeln. Als Ersatz lassen die Aufsichtsbehörden nun auch Traktoren gelten. Und so ist Gruber auf der Suche nach sportbegeisterten Traktor-Besitzern, damit er am Martinsmünster, an der Einmündung zur Rosenstraße und vor dem Eiscafé Venezia, Traktoren als „Hindernis“ aufstellen kann.

Auwaldsee wird vorbereitet

Die weiteren Vorbereitungen für den 16. VR-Triathlon laufen wie geplant. Den Auwaldsee lässt die Stadt Lauingen in diesen Tagen wieder mähen, damit Badegäste und auch Triathleten freie Bahn haben. Dankbar ist Erich Gruber besonders für die Unterstützung der Feuerwehren aus Weisingen, Bergheim und Lauingen, „ohne die ginge gar nichts“.

Zuversichtlich ist er auch, dass sich wieder viele freiwilligen Helfer melden. So müsse etwa die Radstrecke von Lauingen nach Weisingen aus Sicherheitsgründen an jeder Einmündung abgesperrt und mit einem Streckenposten gesichert werden. „Da brauche ich 20 bis 25 Leute“, betont er. Das mit den Traktoren bereitet ihm momentan aber die größten Bauchschmerzen. Statt Traktoren könnten es auch Mähdrescher sein, „die sind noch größer und schwerer“, hofft Gruber mit Blick auf eine Lauinger Firma.