Der Meistertitel ist das erklärte Saisonziel des TV Dillingen

Badminton: Für den Regionalligisten TV Dillingen beginnt die neue Runde mit einem Derby in eigener Halle.

Mit einem Heimspiel gegen die SG Diedorf/Haunstetten beginnt am Samstag für die Dillinger Badminton-Cracks die neue Regionalliga-Saison. Damit kommt es gleich beim Auftakt zum Schwaben-Derby. Die junge Mannschaft aus Diedorf/Haunstetten schaffte in der vergangenen Runde souverän den Aufstieg in die Regionalliga und will nun gegen den etablierten Gast aus Dillingen die ersten Punkte ergattern.

Wenig Veränderungen im Dillinger Kader

Die Kreisstädter treten nach einer soliden Spielzeit mit ihrem altgewohnten Team an. Lediglich im Damenbereich haben sich die Dillinger mit Johanna Reinhardt und Amelie Oliwa verstärkt. Letztere wird jedoch aufgrund einer Meniskusverletzung mindestens bis Weihnachten ausfallen.

Ziel ist erneut, zumindest in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen, wenn nicht sogar den Meistertitel einzufahren. „Und unseren Fans in der Sebastian-Kneipp-Halle schöne und spektakuläre Spiele zu zeigen“, ergänzt TVD-Kapitän Florian Berchtenbreiter. Er würde sich auch freuen, am Samstag um 15 Uhr möglichst viele Zuschauer in der heimischen Spielstätte begrüßen zu können. Der Eintritt ist wie immer frei. (flob)

Das Dillinger Team

Florian Berchtenbreiter, Jahrgang 1990, Lehrer, seit 1997 aktiv; Hobbys: Beachvolleyball, Reisen, Lesen; mehrfacher deutscher Meister im Schüler- und Jugendbereich, Einsätze in den Nachwuchsnationalteams; Saisonziel: Regionalliga-Meisterschaft

Tobias Güttinger, Jahrgang 1993, Elektrotechniker, aktiv seit 2002; Hobbys: Fitness, Basketball, Lesen; mehrere bayerische und südostdeutsche Einzeltitel; Saisonziel: Meister

Michael Teuber, Jahrgang 1993, Geprüfter Wirtschaftsfachwirt (IHK), aktiv „seit ich laufen kann“; Hobbys: Fitness, Basketball, Lesen; deutsche Jugendtitel im Mixed und Doppel sowie mit der Mannschaft; Saisonziel: Meister werden

Florian „Flo“ Waffler, Jahrgang 1994, IT-Schaffender, aktiv seit 16 Jahren; Hobbys: Wandern/Klettern, Serienjunkie, Sport, FC Bayern München; deutsche Jugendtitel im Doppel und mit der Mannschaft, Bundesliga-Aufstieg; Saisonziel: mit der Mannschaft Spaß haben und Meister werden

Marc Schwenger, Jahrgang 1990, SCM Specialist Professional (Siemens Healthineers), aktiv seit 1994; Hobbys: Reisen, Fitness; mehrere hochklassige Turniersiege, deutscher U19-Mannschaftsmeister; Saisonziel: Meister

Robin Fiedler, Jahrgang 1992, Rechtsanwalt, aktiv seit 2003; Hobbys: Fußball, Zocken; bayerische Jugendtitel; Saisonziel: Meisterschaft

Moritz Herkner, Jahrgang 1995, Psychologe und Medizinstudent, aktiv seit dem sechsten Lebensjahr; Hobbys: Reisen, Fitness, Triathlon, mit Freunden weggehen; bayerische und südostdeutsche Jugendtitel; Saisonziel: die Meisterschaft

Annika Oliwa, Jahrgang 1994, Consultant Brand Integration, seit 2004 aktiv; Hobbys: Musik machen, Sport, Reisen; deutsche Juniorenmeisterin im Doppel, deutsche Vizemeisterin im Mixed U17, südostdeutsche Titel im Mixed und Doppel: Saisonziel: Meister werden und dabei mit dem Team Spaß haben

Tamara Greber, Jahrgang 1987, Lehrerin, aktiv seit dem fünften Lebensjahr; Hobbys: Sport, Politik, Lesen; mehrfache bayerische und südostdeutsche Meisterin; deutsche Meisterin im Jugend- und Juniorenbereich; Saisonziel: Meister

Johanna Reinhardt, Jahrgang 1994, Ärztin, aktiv seit dem achten Lebensjahr; Hobbys: Bergsport; deutsche Vizemeisterin Juniorendoppel, deutsche Jugend-Mannschaftsmeisterin; Saisonziel: gute Spiele machen, Spaß mit der Mannschaft haben

Amelie Oliwa, Jahrgang 1992, Lehrerin; seit den neunten Lebensjahr (mit Pausen); Hobbys: Stand-up-Paddle, Reisen; deutsche Meisterin Mixed U 22, deutsche U19-Mannschaftsmeisterin, Aufstieg in die Bundesliga; Saisonziel: das Team unterstützen

Natalie Paul, Jahrgang 1992, Sportmanagerin, aktiv seit 2003; Hobbys: Tennis, Sport allgemein, Wandern, Reisen; bayerische und südostdeutsche Jugend-Meistertitel, Aufstieg in die Zweite Bundesliga, mehrfache Racketlon-Weltmeisterin im Doppel und Mixed; Saisonziel: spaßige Spieltage