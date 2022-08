Ein starker Senior-Champ: Christian Hofweber

Badminton: Christian Hofweber vom TV Dillingen erreicht bei der Altersklassen-Europameisterschaft den neunten Doppelplatz.

Ljubljana, die Hauptstadt Sloweniens, war jetzt Treffpunkt für die besten Altersklassen-Badmintonspieler des Kontinents. Bei den European Senior-Championships 2022 in drei Disziplinen am Start: Christian Hofweber vom TV Dillingen, der im Doppel den erfreulichen neunten Platz erreichte.

1000 Teilnehmer, ein Dillinger

Auf zwölf Courts traten in den Altersklassen O 35 bis O 75 rund 1000 Teilnehmer an, um einen Podiumsplatz in den 45 Disziplinen zu ergattern. Im Mixed O 40 schlug der Dillinger an der Seite von Jennifer Thiele (BV Gifhorn) auf. Mit den schwierigen Bedingungen in der Halle kamen beide nicht so recht klar und mussten sie sich in der ersten Runde dem österreichischen Ehepaar Schuster geschlagen geben.

Im Herreneinzel O 45 traf Christian Hofweber in der zweiten Runde ebenfalls auf einen Österreicher. Und wie bereits im Dezember bei der WM in Huelva/Spanien trug Harald Hochgatterer erneut den Sieg davon.

Dillingen und Delmenhorst im Duo

Nun ruhte Hofwebers ganze Hoffnung auf dem Herrendoppel O 45. Hier trat er mit Frank Eilers vom Delmenhorster FC an. Als amtierende deutsche Meister lastete eine gewisse Erwartungshaltung auf dem Duo. In der ersten Runde wartete die österreichische Paarung Norbert Schneider/Roland Sudarma. Aller guten Dinge waren jetzt aber nicht drei für Sportler aus der Alpenrepublik: Hofweber/Eiler siegten mit 21:7 und 21:9.

Zum Krimi entwickelte sich Runde zwei. Nachdem der erste Satz gegen die Schweizer Daniel Günter/Thierry Meylan mit 17:21 verloren ging und die beiden Deutschen zur Mitte des zweiten Durchgangs 13:15 hinten lagen, war Nervenstärke gefragt. Tatsächlich wurde mit 21:16 der Entscheidungssatz erzwungen. Auch hier bewegten sich beide Paare bis zur Mitte auf Augenhöhe, ehe sich Christian Hofweber und Frank Eilers dann doch noch deutlich mit 21:15 durchsetzen konnten.

Jetzt ging es gegen die an Nummer drei gesetzten Engländer Carl Jennings und Mark King. Letztere erwischten einen perfekten Tag und setzten die deutsche Paarung von Anfang an unter Druck, während bei Hofweber/Eilers Kopf und Körper nicht mehr in der besten Verfassung waren und ihnen nichts mehr glückte. So musste sich das Duo letztlich in zwei Sätzen deutlich geschlagen geben.

Am Ende war damit eine guter neunter Doppelplatz für Christian Hofweber bei den Europameisterschaften zu verbuchen. (tvdb)