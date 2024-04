Die NW-Tour startet in Ellerbach

Nordic Walking: Neben dem 5. Mai gibt es 2024 noch zwei weitere Termine. Auch Wanderer und Jogger sind willkommen – nebst Vierbeinern.

Die Nordic-Walking-Landkreistour 2024 startet am Sonntag, 5. Mai, in Ellerbach. Dafür laden die Aschbergfüßler alle NW-Freunde und solche, die es werden wollen, zum Start um 10 Uhr am Sportheim Ellerbach-Fultenbach ein. Auch Jogger, Wanderer oder Spaziergänger ohne Stöcke können die beiden gut ausgeschilderten Rundkurse (ca. sechs bzw. elf Kilometer) in Angriff nehmen. Die Vierbeiner dürfen Herrchen/Frauchen gerne begleiten – im Wald aber an der Leine.

Für fünf Euro ist man in Ellerbach dabei

Die Startgebühr beträgt einheitlich fünf Euro. Dafür gibt es unterwegs an Verpflegungsstationen kostenlos Getränke und kleine Snacks. Nach dem Lauf kann man sich im Sportheim am Kuchenbüfett stärken. Für die größten Teilnehmergruppen gibt es wieder schöne Preise. Auch wer nicht laufen möchte, ist herzlich eingeladen: zum Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück, Mittagessen oder Kaffee und Kuchen. (akr)

Zeitplan: ab 9 Uhr: Anmeldung und Weißwurstfrühstück; 9.45 Uhr Begrüßung und anschließend Warm-up; 10 Uhr Start; 11 Uhr Mittagstisch; 13 Uhr: Preisverleihung; Weitere Termine der Nordic-Walking-Tour: Sonntag, 16. Juni in Unterthürheim; Sonntag, 6. Oktober in Ellerbach