250 Fans beim Bachtal-Debüt in Landshausen

Fußball-KreisligaWest: Die Kulisse stimmt für den Aufsteiger SpVgg Bachtal, aber nicht das Ergebnisgegen routinierte Glötter – 0:2.

Bachtal – Glött 0:2. Im Dillinger Landkreis-Derby zum Start der Kreisliga-West-Saison siegte der Traditionsverein SSV Glött beim Aufsteiger SpVgg Bachtal nicht unverdient. Die 250 Schaulustigen in Landshausen wurden vor allem im ersten Durchgang nicht enttäuscht und sahen eine Fußball-Partie mit offenem Visier. Die von Coach Roland Häge hervorragend eingestellte SpVgg spielte hohes Pressing, die Glötter Lilien suchten ihr Heil in der Offensive. Bachtals spielender Co-Trainer Patrick Mair zog knapp am Winkel vorbei, wenig später parierte Zerberus Maximilian Ackermann gegen Glötts Kapitän Dominik Wohnlich stark. Die größte 1:0-Chance bot sich wiederum Mair, der eine Flanke von Heck knapp neben das Gehäuse köpfte. Alle weiteren Gelegenheiten bis zur Pause verhinderten Ackermann und sein Glötter Gegenüber Dominik Trenker.

In der 52. Minute nutzte Felix Kastner eine Unstimmigkeit in der Bachtaler Defensive per abgefälschtem Flachschuss – 0:1. Auf der Gegenseite zielte Achim Heck knapp am langen Pfosten vorbei. Die Heimelf zollte ihrem hohen Tempo nun etwas Tribut, die erfahrenen Glötter verwalteten die Führung. In der Schlussviertelstunde warf die SpVgg alles nach vorne und drückte – nun in Überzahl (Gelb-Rot Taner) – vehement auf den Ausgleich. Den Torschrei hatten die Anhänger in der 88. Minute bereits auf den Lippen, als ein abgefälschter Schuss von Routinier Christian Willaschek vom Innenpfosten nicht ins Gehäuse sprang. Erst in der Nachspielzeit machte Steven Kopp bei einem Konter den Sack zu – 0:2. (CHB)

SpVgg Bachtal: Ackermann; Lotterer, Rettenberger, Keller (84. Jäger), Ebel (71. Willaschek), Mair, Kirchner, Liebert, Schießle, Heck, Schirrotzki (63. Ruf); SSV Glött: Trenker; Krist, Eggle, Taner, Wohnlich (80. Bacherle), Waidele (46. Galgenmüller), Kastner (84. Espig), Keil, Schrettle, Ostertag (61. Stutzmüller), Kopp; Tore: 0:1 Felix Kastner (52.), 0:2 Steven Kopp (90.+6.); Gelb-Rot: Mehmet Taner (81./Glött).; SR: Norbert Süss (TSV Ellgau); Zuschauer: 250