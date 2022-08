Aller Anfang ist aktuell schwer, auch in Haunsheim

Untere Fußball-Ligen: Die Urlaubszeit dünnt beim TSV Haunsheim den Kader aus. Dazu kommen Verletzungen, was die Aufgabe für Coach Funk nicht leichter macht.

Bis 2019 war der TSV Haunsheim in der Fußball-Kreisliga daheim – drei Jahre lang. Dem Abstieg in der Kreisklasse West II folgten die Saisonränge vier und zwölf. Dass die Schwarz-Gelben nach der Auftaktniederlage gegen Neumünster aktuell wieder Rang zwölf einnehmen, ist ein Beleg für die Lageeinschätzung: Trotz ausgedünntem Kader möglichst schnell Punkte einsammeln und mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Spielertrainer Andreas Funk ist um sein Amt aktuell nicht zu beneiden. Der TSV Haunsheim besitzt in der Spielzeit 2022/23 einen dünnen Spielerkader. Zudem sind zahlreiche Spieler verletzt.

Erstes Heimspiel verliert Haunsheim mit 0:4

Trotz der 0:4-Heimpleite im ersten Match gegen Neumünster-Unterschönefeld ist der Coach zufrieden: „Das erste Spiel war solide – trotz des Ergebnisses.“ Andreas Funk geht in seine zweite Saison beim TSV. Das Amt als spielender Trainer hat er im Januar 2022 übernommen. In der Runde davor sammelte er bereits im Jugendbereich beim Spoho 98 (Köln) Trainererfahrung. Der kickende Coach spielte bis zur Saison 2018/19 für den SV Donaumünster-Erlingshofen in der Bezirksliga, bevor er 2019 zu TSV Haunsheim wechselte.

Bis zu dieser Runde hatte Andreas Funk noch eine Doppelfunktion bei den Schwarz- Gelben – als Trainer und Zweiter Abteilungsleiter. Allerdings ist er von letzterem Amt zurückgetreten, um sich auf die Trainertätigkeit zu konzentrieren. Zurzeit absolviert Funk einen Lehrgang zur C-Lizenz. Zudem ist er in die Schiedsrichtergruppe Donau aufgenommen worden und wird hin und wieder als Referee für den TSV Haunsheim mit Pfeife und Kartensatz „auflaufen“.

Andreas Funk Foto: FuPa

„Die Sommervorbereitung verlief im Großen und Ganzen recht ordentlich. Wir blicken auf ein rundum gelungenes Trainingslager in Biberwier zurück, wo einige schweißtreibende Einheiten abgehalten wurden“, sagt Funk. Die Trainingsbeteiligung in der Saisonvorbereitung in der Vorbereitung bewertet er als „durchwachsen, mit Luft nach oben“. Wegen des schmalen Kaders und zahlreicher verletzter Spieler konnten die Testspiele nicht in dem Maße genutzt werden wie geplant. Funk: „Es muss hier jedoch die Urlaubszeit berücksichtigt werden. Deswegen und wegen den Verletzungen von Tobias Stangl, Florian Petzl, Philipp Heckmeier und Yves Krpic wird der Saisonstart herausfordernd sein.“ Als Verstärkungen stoßen die beiden Eigengewächse Joel Graf und Marc Garmatter aus der Jugend zu Funks Senioren-Kader.

Zuschauer in Haunsheim soll sitzen dürfen

„Am Sportplatz an der Frauenriedhauser Straße sind Änderungen geplant. Zum Beispiel sind Sitzmöglichkeiten für Zuschauer in der Planung“, berichtet der Spielertrainer. Während der Sommerpause konnte die Instandsetzung der Bewässerungsanlage durch den Platzwart in die Wege geleitet werden – die Wirkung zeigt sich bereits am grüneren Rasen. Der allgemeinen Dürre zum Trotz.

Lesen Sie dazu auch

Jetzt gilt der Haunsheimer Fokus aber dem sportlichen Geschehen. Bereits am Samstag (14 Uhr) erwartet der TSV den SV Scheppach zum nächsten Heimspiel. Andreas Funk: „Das wird eine große Herausforderung, da wieder einige Spieler nicht zur Verfügung stehen.“