Anderl wirft Prinzipien über den Haufen

Fußball-Nachlese: Beim Bayernliga-Spiel gegen die Münchner Löwen zeigt FCG-Trainer Stefan AnderlSinn für Pragmatismus. Das erste Kreisliga-Tor macht Aufsteiger SpVgg Bachtal nicht richtig glücklich.

Entgegen der eigenen Überzeugung zu agieren, das fällt nicht einfach. Schon gar nicht, wenn man – wie Trainer Stefan Anderl beim FC Gundelfingen – seinen Bayernliga-Fußballern gerade aktive, offensive Spielweise verpassen will. Doch im Auswärtsspiel bei 1860 München II warf Anderl seine Prinzipien über den Haufen. Durchaus mit Bauchschmerzen, doch in dem Fall siegte einfach der Pragmatismus. Nach dem Platzverweis gegen Manuel Müller musste er einfach die Defensive stärken, 30 Meter vor dem eigenen Tor zogen die Grün-Weißen regelrecht eine „Mauer“ auf, an der die Löwen im zweiten Abschnitt abprallten. Echte Torchancen hatten die Münchner nicht mehr, so rettete der FCG das 0:0 über die Zeit.

Eine „Mauer“ in München aufgezogen: Coach Stefan Anderl (rechts) ließ seine FCG-Kicker nach einem Platzverweis ausnahmsweise streng defensiv agieren. Foto: Walter Brugger

Warum die Gundelfinger allerdings schon im zweiten Auswärtsspiel in Folge zu Beginn zu passiv agierten und sich selbst in die Bredouille brachten, bleibt ein Rätsel. Zumal ja zwischendurch ein 5:0-Sieg gegen Türkspor Augsburg lag, bei dem der FCG vor Spielfreude nur so sprühte. „Wir haben ähnlich wie in Nördlingen begonnen“, so Co-Spielertrainer René Schröder, doch im Gegensatz zur 1:3-Derbyniederlage in Ries holten die Gundelfinger gegen 1860 einen Punkt. „In Unterzahl ging es um keinen Schönheitspreis mehr, wir wollten nur noch den Münchner Spielfluss stören und haben uns für jede gelungene Aktion selbst gefeiert“, lautete Schröders Resümee.

Eine Schlussphase, die es in sich hatte

Eine Achterbahn der Gefühle sahen die Zuschauer der U 23 des FC Gundelfingen beim Bezirksliga-Auswärtsspiel gegen den TSV Rain II. Nachdem man bis zur 88. Minute einem 1:2-Rückstand hinterherlief, stand es nach Abpfiff der Partie 3:3. Bernhard Rembold traf nach zunächst zum vorläufigen Ausgleich um nach abermaligem Rückstand in der letzten Szene des Spiels die Vorlage für das Tor von Markus Böck mustergültig zu servieren. „Das war nichts für schwache Nerven“, meinte Gundelfingens Co-Trainer Michael Ortlieb nach dem Schlusspfiff, der Punkt sei nach dem Verlauf der zweiten Hälfte aber mehr als verdient. Die Gärtnerstädter bleiben damit weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz und sind neben Spitzenreiter VfL Ecknach als einziges Team ungeschlagen.

Die SpVgg Bachtal scheint derweil immer noch nicht so richtig in der Kreisliga West angekommen zu sein. Gegen den bislang ebenfalls noch sieglosen SV Mindelzell setzte es eine bittere 1:4-Heimpleite. Damit belegt die SpVgg noch ohne Punktgewinn den vorletzten Tabellenplatz. Immerhin gelang dem neuen spielenden Co-Trainer Patrick Mair mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 das Premierentor für die Aufsteiger aus der Gemeinde Syrgenstein. Dennoch waren Coach Roland Häge und die wiederum rund 250 Zuschauer unzufrieden mit dem Auftritt im zweiten Durchgang. „In allen drei Spielen kassieren wir unmittelbar nach der Pause einen Gegentreffer und müssen dem Rückstand hinterherlaufen. Außerdem fehlt es uns noch an Torgefahr“, so Häge. Dies muss schell besser werden, um nicht früh den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren.

Auch Weisingen geht leer aus

Auch der andere Neuling aus dem Landkreis Dillingen, der FC Weisingen, ging am Sonntag leer aus. Ziemlich leer sogar: 0:5 wurde in Balzhausen verloren. „Wir haben völlig verdient verloren. Beinahe über die gesamte Spieldauer haben wir keinen Zugriff auf das Spiel und den Gegner bekommen. Außerdem haben wir zu viele einfache Fehler gemacht, die dann umgehend bestraft wurden“, so FCW-Coach Andreas Ried.

„Wichtig war, dass uns unser Keeper Alban Nuraj die 1:0-Führung in die Pause gebracht hat. Im zweiten Durchgang hat uns der größere Willen und die an den Tag gelegte Leidenschaft noch zwei weitere Treffer ermöglicht. Und so konnte die Mannschaft die volle Punktzahl mit nach Hause nehmen“, stellt Sportleiter Joachim Hauf nach dem 3:0-Erfolg seines FC Lauingen beim SC Altenmünster fest.

Für die SSV Glött setzte es die erste Saisonniederlage. Bei GW Ichenhausen tat sich die SSV-Offensive richtig schwer. „Wir waren vom Kopf her nicht richtig bei der Sache, schon die Anfangsminuten waren mehr als lasch ohne die nötige Körpersprache“, so Lilien-Trainer Markus Rickauer: „Das Ganze zog sich dann über die gesamte Spielzeit hinweg. Optisch waren wir das bestimmende Team, doch ohne Zielstrebigkeit und Konzentration in den Aktionen funktioniert es nicht.“ Dem Gastgeber reichte ein Sonntagschuss zum 1:0-Heimsieg.

Beim Kreisklassen-Spiel gegen Höchstädt ehrte der FC Donauried zwei verdiente Spieler (von links): Abteilungsleiter Günther Schmidt, Armin Mengele, Christian Baumgartner, Vorsitzender Christian Schön. Foto: Karl Aumiller

In der Kreisliga Nord konnte der SV Holzheim die 2:0-Führung von Gastgeber TSV Wemding nicht mehr aufholen (Endstand 2:1), während der SV Kicklingen-Fristingen einen 2:0-Vorsprung in Donaumünster nicht über die Zeit brachte – 2:2 hieß es am Ende. (gül/wab/fm)