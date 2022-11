Den Tabellenführer Neumünster überrumpelt

Fußball-Kreisklasse West II: Zum Auftakt der Rückrunde gibt es für Neumünster in Großkötz ein Negativerlebnis. Wittislingen und Haunsheim hängen hinten fest.

Wittislingen – Dillingen 0:4

Aufsteiger TSV Wittislingen kann im Heimspiel gegen Dillingen keinen Boden im Abstiegskampf wettmachen und hängt zusammen mit Haunsheim am Tabellenende fest. Die Gäste erzielten in regelmäßigen Abständen ihre Treffer durch Marcel Hander, Alexander Kinder (2) und Adonis Isufi zum 2:0-Pausenführung und 4:0-Auswärtserfolg. (doze)

SG Bächingen/FCM – Aislingen 2:1

Dank einer deutlichen Leistungssteigerung und großem Kampfgeist landete die SGBM einen 2:1- Arbeitssieg gegen „Angstgegner“ Aislingen. Die robuste Gastmannschaft ging nach einem unnötigen SG-Ballverlust im Mittelfeld bereits nach zwölf Minuten durch Florian Uhl in Führung. In der Folge kamen die Gastgeber zwar zu sehr guten Chancen durch Marcus Mattick und Alexander Nusser, doch insgesamt stotterte der SGBM-Motor mit unsauberen Pässen und unnötigen Ballverlusten phasenweise gewaltig. Kurz vor der Pause hatte die SGBM Glück bei Stefan Siegners Kopfball an die Latte. Im zweiten Abschnitt dauerte es gut 15 Minuten, ehe die Platzherren sich zunehmend in die zuweilen etwas ruppige Partie bissen. Ein Doppelschlag durch Adrian Berger (67./70.) drehte das Geschehen. Zunächst köpfte er einen Freistoß von Daniel Vogel ins Gästetor, dann setzte er den Ball nach Vorlage von Alexander Nusser zum 2:1 ins Kreuzeck. (CST)

Großkötz – Neumünster-U. 3:0

Der erfolgsverwöhnte Spitzenreiter wurden von Großkötz empfindlich getroffen. Alexander Erdmann, Samuel Dexle und ein Elfmetertor von Fabian Züringer sorgten für den ebenso überraschenden wie glatten 3:0-Heimsieg des Tabellenachten. (doze)

Haunsheim – Burgau 1:4

Bereits in der 2. Minute mussten die Hausherren die kalte Dusche – 0:1. Nach zwölf Minuten erhöhte Burgau auf 0:2, es ging viel zu einfach für die Offensivabteilung der Gäste. Immer wieder häuften sich Ungenauigkeiten im Haunsheimer Aufbauspiel. Nach einem Freistoß wurde Daniel Nolde am langen Pfosten allein gelassen – 0:3 (19.). Kurz vor der Halbzeit verpassten die Gastgeber gleich zweimal den Anschlusstreffer nur knapp. Direkt nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste auf 0:4. Mangerini verkürzte in der 60. Minute per Foulelfmeter. In der 79. Minute sah G. Nieke nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Der Unparteiische zeigte während des gesamten Spiels eine gute Leistung. (KRY)

Baiershofen – Ziertheim-D. 4:2

Die Gastgeber kam gut in die Partie, die erste Chance hatte aber mit einem Flachschuss Ziertheims René Bernhard. Kurz darauf scheiterte Mario Schurer am Pfosten. In Minute 14 fiel das 0:1 durch Julian Golda. Johannes Kraft flankte ins Zentrum, ein Ziertheimer Verteidiger konnte per Kopf nur an den Pfosten klären und Gabriel Streil nutzte dies mit einem satten Schuss zum 1:1. Kurz darauf wurde Jonas Fritz von Nico Zacher von hinten umgerissen, den fälligen Elfmeter verwandelte Martin Wiedemann – 2:1. Der bärenstarke Streil schickte gleich nach der Pause Sturmpartner Johannes Kraft auf die Reise, dieser erhöhte auf 3:1. In Minute 70 bediente Jonathan Schuhmann zum vorentscheidenden 4:1 ein. Eine Fahrlässigkeit im GW-Aufbauspiel bestrafte Michael Lindacher mit dem Ehrentreffer. (MAWI)