Der BC Schretzheim in den Wechseljahren

Untere Fußball-Ligen: Während der vergangenen beiden Jahrzehnte war Schretzheim auf vier Leistungsebenen aktiv. Mit neuen Gesichtern im Kader heißt das Ziel jetzt Kreisliga.

Wechselvolle Zeiten hat der BC Schretzheim hinter sich. Zwei Jahren Fußball-Bezirksliga (2001 bis 2003) folgten zwei in der Kreisliga, ein Jahr Kreisklasse, vier Runden Kreisliga, zwei Kreisklasse und sogar drei in den Tiefen der A-Klasse. Ab 2015 ging es über zwei Spielzeiten Kreisklasse wieder hinauf in die Kreisliga – für vier Jahre bis zum erneuten Abstieg in diesem Frühsommer. Unter Trainer Christoph Kehrle und mit einigen neuen Gesichtern im Kader gelang der Start in die Kreisklasse Nord II jetzt mit sieben Punkten aus drei Partien recht ordentlich.

Trotz des Abstiegs aus der Kreisliga hat kein Stammspieler der ersten Mannschaft den Verein verlassen. Die Zweite von Trainer Fabian Rechthaler sicherte in einem packenden Relegationsspiel nach Elfmeterschießen den Klassenerhalt in der A-Klasse West. Abteilungsleiter Christian Seiler und Sportleiter Peter Aust freuen sich auf die neue Saison mit einem jungen und vielversprechenden Kader. Aust: „In den Vorbereitungsspielen lag der Altersdurchschnitt bei unseren beiden Mannschaften nie über 24 Jahren. Trotzdem haben wir auch ein paar erfahrenere Spieler im Kader, die vorangehen und die Richtung vorgeben.“

Neun "Neue" im Kader des BC Schretzheim

Insgesamt neun Zugänge durfte der BCS zum Saisonstart begrüßen. Dabei handelt es sich um fünf externe „Neue“ und vier Talente aus der eigenen Jugend. Dennis Brückner, der Defensiv-Allrounder, kam vom TSV Wertingen. Das Schretzheimer Eigengewächs ist nach fünf Jahren zurück an die Egau. Mit Martin Schromm verstärkt ein torgefährlicher Mittelfeldspieler den Kader. Er erzielte vergangene Saison für Donaualtheim 15 Tore und legte zehn auf. Yasar Yildirim kommt von der SG Lutzingen und soll mit seinen Dribblings und Toren die Offensive beleben. Christoph Ehnle, der in der Jugend schon in der Bayernliga spielte, lief zuletzt beim B-Klassen-Meister SG Mödingen-Bergheim/Finningen auf und will sich sportlich weiterentwickeln. Zudem schließt sich auch Defensivspieler Patrick Witteck aus Richtung des SSV Steinheim den Kleeblättlern an.

Aus Schretzheim eigenem Nachwuchs

Aus der A-Jugend darf das Trainerteam Kehrle/Rechthaler vier junge Spieler begrüßen. Mit Bora Babur, Lukas Reitmeier, Maximiliano Streiber und Benjamin Sing kommen talentierte und vielversprechende Talente in den Herrenbereich, die in der A-Jugend schon in der BOL Schwaben Nord spielten und letzte Saison bereits erste Einsätze im Seniorenbereich hatten. Trainer Christoph Kehrle: „Ich freue mich auf die neuen Jungs, sie bringen frischen Wind mit und regen den Konkurrenzkampf im Team an. Wir wollen in der Kreisklasse oben mitspielen!“

Verlassen haben die zweite Mannschaft Dennis Tautfest und Michael Krieger, beide wechselten zu ihrem Heimatverein SSV Steinheim. Andreas Schnell schloss sich Unterringingen an und Arkadius Maczurek beendete nach 128 Pflichtspielen, 39 Toren und 26 Vorlagen nach sieben Spielzeiten für die Kleeblätter mit 33 Jahren seine Karriere.

Lesen Sie dazu auch

In die Vorbereitung startete der BCS mit einer „Running Challenge“, bei der mehrere Spieler über 100 Kilometer liefen, anschließend wurden 14 Trainingseinheiten und vier Testspiele wurden absolviert. Gegen den Kreisligisten Reisensburg-Leinheim konnte sogar ein 6:1-Kantersieg gefeiert werden, aber auch gegen den den Bezirksligisten FC Gundelfingen II zeigten die Kleeblätter beim 0:1 eine starke Leistung.

Zum Saisonauftakt gastierten die Schretzheimer beim SV Ehingen/Ortlfingen und erreichten ein gerechtes 1:1-Unentschieden. Mit dem 4:2 gegen den SV Wortelstetten wurde der erste Heimsieg in der Kreisklasse gefeiert, und vor Wochenfrist gab es in Unterringingen einen 3:1-Erfolg.

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) steht das Heimspiel gegen das aktuelle Schlusslicht SpVgg Altisheim-Leitheim auf dem Plan – eine lösbare Aufgabe für die noch ungeschlagenen Kleeblättler. Und vielleicht ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Kreisliga-Wiederaufstieg.