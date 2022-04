Der BSC Unterglauheim steckt nicht auf

Plus Untere Fußball-Klassen: Beim Schlusslicht der A-Klasse West III soll es der neu verpflichtete Trainer Andreas Seiler richten. Derby am Sonntag gegen den SC Unterliezheim.

Turbulente Wochen hat der BSC Unterglauheim hinter sich. Als im Januar Spielertrainer Tobias Stangl nach nur sieben Monaten freiwillig das Handtuch warf und sich dem TSV Haunsheim anschloss, stand das Schlusslicht der Fußball-A-Klasse West II plötzlich ohne Coach da. Als wäre das noch nicht genug, haben mit René Hinkel (FC Lauingen), Philipp Heckmeier (TSV Haunsheim), Dimitri Loos (SSV Höchstädt), Frederick Mboussa Okana und Kevin Ennesser (beide SSV Steinheim) weitere fünf Spieler den Verein während der Winterpause verlassen.