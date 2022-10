Der FC Lauingen geht als Favorit in Stadtderby

Fußball-Kreisliga: Beim letzten Türk-Gücü-„Heimspiel“ unterlag der aktuelle Tabellenführer allerdings klar.Die SpVgg Bachtal und SSV Glött laufen bereits am Samstag auf, der FC Weisingen am Sonntag um 13 Uhr.

Obwohl sich Türk Gücü und der FC bereits in zahlreichen Vorbereitungsspielen gegenüberstanden, steigt am Sonntag (15 Uhr) erst das dritte Lauinger Stadtderby in einem Fußball-Pflichtspiel. In der vergangenen Saison gewann TGL sein Heimspiel am 24. Oktober 2021 klar mit 3:0. Beim Rückspiel Mitte Mai dieses Jahres setzte sich dann aber der „Gastgeber“ FCL mit 2:0 durch.

Kreisliga West

TG Lauingen – FC Lauingen

Während der FCL am vergangenen Spieltag mit 3:0 gegen die SpVgg Bachtal die Oberhand behielt, musste sich Lokalrivale TGL unglücklich beim Bezirksliga-Absteiger SC Altenmünster mit 1:2 geschlagen geben. Die „Gäste“ gehen als Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West ins Derby. Ziel ist dabei, den Spielaufbau von Türk Gücü früh zu unterbinden, der Partie den eigenen Stempel aufzudrücken und die Chancen konsequent zu nutzen. Wie oft in einem Derby wird über den Ausgang aber auch die Tagesform entscheidend – und, welches Team mehr Leidenschaft und Siegeswillen an den Tag legt. (JOH)

Mindelzell – SSV Glött

Einen Monat ist es nun schon her, dass die Glötter Lilien das letzte Mal eine Auswärtsfahrt antreten mussten. Am Samstag (15.30 Uhr) laufen sie nun beim Kellerkind in Mindelzell auf. Nach zuletzt zwei Siege gegen Teams aus dem oberen Tabellendrittel will die SSV auch im Süden des Landkreises Günzburg voll punkten. „Durch die jüngsten Erfolge haben wir nun die große Chance, endlich da oben reinzurutschen. Doch dafür müssen wir jetzt auch mal gegen Teams aus der unteren Tabellenregion unser Leistungsvermögen auf den Platz bringen“, mahnt Lilien-Coach Markus Rickauer. Denn in dieser Saison ist sein Team schon ein ums andere Mal gegen vermeintlich leichtere Kontrahenten gestolpert.

Glött darf den Tabellenvorletzten nicht unterschätzen, was Tabellenführer Lauingen wohl kürzlich gegen diesen Gegner zum Verhängnis wurde. Glötts Mittelfeldmotor Edi Keil und Co-Spielertrainer fällt wegen einer Muskelverletzung für die nächsten Spiele aus. Dafür kehrt „Rotsünder“ Pius Galgenmüller zurück ins Team. Für Rickauer ist der Flügelstürmer eine wichtige Option im Offensivbereich. Er soll den derzeit bestens aufgelegten Stoßstürmer Philipp Strehle im Bällen füttern. (RÖB)

Es fehlen: B. Waidele, Wohnlich, Keil, Ostertag, Morais de Almeida, Oberfrank, Mielke, Schmid; fraglich: Andreas Schrettle (krank)

Bachtal – Thannhausen

Ebenfalls bereits am Samstag (15 Uhr) läuft die SpVgg Bachtal in Landshausen gegen die TSG aus Thannhausen auf. Die Gäste sind aktuell schärfster Verfolger von Tabellenführer FC Lauingen, während die Bachtaler mit nur einem Sieg aus elf Spielen weiterhin das Schlusslicht halten. (doze)

Jettingen II – FC Weisingen

Im Duell der beiden Aufsteiger ist die Bezirksliga-Reserve aus dem Günzburger Kreis deutlich besser gestartet als die Aschbergler: Aus den ersten sechs Spielen konnten respektable 13 Punkte mitgenommen werden. Doch seit fünf Spieler ist der VfR II sieglos mit zuletzt drei Niederlagen in Folge. Weisingen hingegen hat Aufwind nach seinem zweiten Saisonerfolg und will den ersten Auswärtsdreier eintüten – zumindest ein Punkt ist das Ziel. Das Spiel beginnt bereits um 13 Uhr als Vorspiel der Bezirksliga-Partie Jettingen – TSV Nördlingen II. (DUT)

Kreisliga Nord

Holzheim – Möttingen

4:0 gegen Kicklingen – mit dieser Empfehlung reist der Tabellensiebte TSV Möttingen zum viertplatzierten SVH. Die Gastgeber haben in dieser Saison eine gute Entwicklung genommen und bereits 16 Punkte eingesammelt – nur vier weniger als das Führungstrio aus Holzkirchen, Reimlingen und Buchdorf/Daiting. Allerdings ist das Mittelfeld breit, so liegt Möttingen nur zwei Punkte hinter dem SVH. (TF)

Riedlingen – Kicklingen

Eine weitere Auswärtsniederlage musste der SVK in Möttingen einstecken, die am Ende auch zu hoch ausfiel. Die Prießnitz/Manier-Elf vergab dabei in Halbzeit eins einige Möglichkeiten. Das soll an diesem Sonntag über 90 Minuten hinweg besser werden, um bei nächsten schweren Auswärtsspiel in Riedlingen bestehen zu können. Der Aufsteiger steht aktuell auf Rang elf und somit vier Punkte hinter den Kicklingern. (TIRE)