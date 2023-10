Der FC Lauingen kämpft den Spitzenreiter nieder

SSV Dillingen

Fußball-Kreisliga

Thannhausen

Ibrahim Capar

Nach dieser weiteren Niederlage ist der Vorsprung von Aufsteigerzum Tabellenende derWest auf zwei Punkte zusammengeschmolzen. Die Torschützen beim letztlich klaren Erfolg des Titelanwärters aushießen, Daniel Bobitiu (2) und Erijon Beriha (2). Mitte der zweiten Hälfte gelang Konstantin Sakowrjaschin der 1:3-Ehrentreffer für die Gastgeber. (dz)

SSV Dillingen: Körber; L. Isufi, Kasumi, Sailer, Sakowrjaschin, Gehring, Hander (17. Shabani/58. Wohldann), Kinder (88. Zoch), Riedinger, A. Isufi, Zsido (19. F. Isufi) Tore: 0:1 Ibrahim Capar (30.), 0:2 Daniel Bobitiu (45.+2), 0:3 Erijon Berisha (59.), 1:3 Konstantin Sakowrjaschin (65.), 1:4 Erijon Berisha (75.), 1:5 Daniel Bobitiu (81.) SR: Norbert Süss (TSV Ellgau) Zuschauer: 50

FC Lauingen – Wiesenbach 1:0

Die Zuschauer im Auwaldstadion sahen ein temporeiches, intensives und spannendes Spiel. Eine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft sowie eine überragende Torhüterleistung von FCL-Keeper Arbnor Nimanaj bescherten dem FCL drei Punkte gegen den bis dahin noch ungeschlagenen Spitzenreiter aus Wiesenbach. Die ersten Möglichkeiten hatte Wiesenbach durch Daniel Steck und Johannes Mader. In der 33. Minute bediente Lauingens Christoph Marek traumhaft Elias Griener – 1:0. Auch gleich nach der Pause behielt Nimanaj beim Abschluss von Fabian Rösch die Oberhand. Auch der FCL kam im zweiten Durchgang zu seinen Möglichkeiten. So scheiterte Lukas Lauft an Wiesenbachs Keeper Granit Buhupi (55.) und Elias Griener verzog nach einem Konter nur denkbar knapp (65.). In der Schlussphase erhöhten die Gäste nochmals die Schlagzahl, doch der FCL hielt Stand.

Schon am Dienstag, 15 Uhr, tritt der FC Lauingen zum Nachholspiel bei der SpVgg Krumbach an. Der Kontrast könnte nicht größer sein: Nach dem Tabellenführer geht es zum Schlusslicht. Aufsteiger Krumbach hat am Samstag in Jettingen seinen ersten Dreier einfahren können. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; D. Müller, Neziri (82. Schreitmüller), D. Schaaf (20. Kasakowski), Marek (66. Gentner), E. Griener, Strak, Lauft (82. E. Schaaf), Przyklenk, Pertler, Baki (82. Cvjetkovic) Tor: 1:0 Elias Griener (33.) SR: David Fischer (TSV Oettingen) Zuschauer: 120

Bubesheim – TG Lauingen 3:1

Früh eingeleitet wurde die Niederlage von Türk Gücü durch die beiden Bubesheim Treffer von Lukas Ün r – 2:0 stand es nach 17 Minuten. David Tamm legte direkt vor der Pause zum 3:0 nach. Da waren die Lauinger bereits in Unterzahl (Rot für Enes Arslan). Nach 63 Minuten verkürzte Ghazi Askar, mehr war für die Gäste, die die Partie mit einem weiteren Spieler weniger (Gelb-Rot in der Nachspielzeit für Timor Cukur) beendeten, aber nicht drin. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülgür; Bisgin (77. Cukur), Wiedenmann, Öz, Enes Arslan, Askar, Bal (46. Kaylan), Ellici, S. Tasdelen, Nuh Arslan, Yüce (61. Subasi) Tore: 1:0 Lukas Ün (2.), 2:0 Lukas Ün (17.), 3:0 David Tamm (44./FE), 3:1 Ghazi Askar (63.) Rot: Enes Arslan (25./TGL) Gelb-Rot: Timur Cukur (90.+5/TGL) SR: Jonathan Schädle (SV Wörnitzstein-Berg) Zuschauer: 100

Altenmünster – Holzheim 2:2

Im Derby war viel dem Zufall überlassen. Die Gastgeber leisteten sich beim 2:2 etliche Abspielfehler, den Holzheimern fehlte im Angriff ein richtiger Knipser. Sie wurden fast ausschließlich bei Standard gefährlich. So bereits in der 7. Minute, als ein hoher Ball vor den SCA-Kasten segelte und Manfred Glenk beim Abwehrversuch das Leder an das Bein von SVH-Routinier Simon Buchholz beförderte. Von dort sprang er zum 0:1 über die Linie. Der schnelle Ausgleichstreffer von Pascal Henne nach 14 Minuten war schön herausgespielt. Das vermeintliche 1:2 durch Sandro Allmis gab der Referee wegen eines angeblichen Handspiels des Torschützen nicht (56.). Dafür ging Altenmünster durch den agilen Oliver Wieland in Führung, wobei SVH-Keeper Florian Hofmeister keine glückliche Figur machte. Holzheims nie aufsteckender Pascal Petermann gelang durch einen sehenswerten Schuss ins lange Eck der verdiente Ausgleich (80.). Mit dem Remis war keines der beiden Teams zufrieden.

Am Dienstag um 15.30 Uhr erwartet der SVH die TSG Thannhausen zum Nachholspiel. (her)

SC Altenmünster: Ruth; T. Kaifer (58. Kalkbrenner), S. Kaifer, M. Henkel (70. T. Kaifer), Tuksar, Henne, Schuster, Bauer (58. Osterhoff/82. Glenk), Glenk (31. J. Henkel), Gruber (70. Roth), Wieland (75. M. Henkel); SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, Brauer, D. Scheider, Pennacchia (33. Rupp), T. Allmis, Haringer (22. Mohammadi), Petermann, Buchholz, S. Allmis (78. Granzer) Tore: 0:1 Simon Buchholz (7.), 1:1 Pascal Henne (14.), 2:1 Oliver Wieland (61.), 2:2 Pascal Petermann (80.) SR: Matthias Schilling Zuschauer: 210

Kreisliga Nord

Hainsfarth – Höchstädt 0:1

In diesem Mittelfeld-Duell setzten sich die Rothosen spät, aber aufgrund ihrer Gesamtleistung nicht unverdient durch. Erst in der Nachspielzeit durfte gejubelt werden, dafür umso lauter: Mihael Zecevic traf aus abseitsverdächtiger Position zum 0:1 (90.+2). (dz)

SSV Höchstädt: Huber; Gritzuhn, Wagner, Weißbecker, S. Wanek, A. Nuraj, Zecevic, P. Wanek, Wurm, Korittke, Wimmer; Kölle, Junginger, Stenzl, L. Mayerle, Rettinger Tore: 0:1 Mihael Zecevic (90.+2) SR: Christian Bosch Zuschauer: 100