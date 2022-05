Der Spitzenreiter ist zu stark für Schretzheim

Fußball-Kreisliga Nord: Binswangen holt vier Punkte am langen Wochenende. Wichtiger Teilerfolg für SV Holzheim.

Binswangen – Hainsfarth 1:1

Nach dem wichtigen Sieg vom Freitagabend gegen Altisheim konnten die abstiegsbedrohten Binswanger Fußballer am Sonntag den nächsten Kreisliga-Nord-Punkt einfahren. Hainsfarth bestimmte das Spielgeschehen, die Heimelf konzentrierte sich auf die Defensive. Bereits in der 8. Minute gingen die Binswanger dennoch durch Benedikt Chromik in Führung. Der Gast machte nun mehr Druck und in der 28. Minute durch Nico Leister nach einem Einwurf das 1:1. In der Folge verteidigte Binswangen weiterhin stark und die Hainsfarther kamen kaum noch zu richtigen Chancen. Kurz vor dem Ende hätte der eingewechselte Letzing fast noch den TSV-Siegtreffer erzielt, aber er zielte aus großer Distanz knapp über das Tor. (jowi)

TSV Binswangen: B. Winkler; Förg, J. Winkler, Besel, Mück (60. Fondanelle), Glogger, DePieri M., Fiegl (80. Singler), Chromik, Miller (65. DePieri C.), Wüst (75. Letzing) ; Tore: 1:0 Benedikt Chromik (8.), 1:1 Nico Leister (28.); SR: Florian Neiber; Zuschauer: 80

Kicklingen-Fristingen – Donaumünst. 2:1

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten. Die wohl größte war ein verschossener Elfmeter nach 25 Minuten für die Hausherren. Auf der Gegenseite hielt Zerberus Reschnauer sein Team mit zwei Paraden im Spiel. Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für die Gastgeber durch Lukas Manier, dessen Schuss aus 16 Metern sehenswert pariert wurde. In der 65. Minute brachte SVK-Goalgetter Michael Bihler die Hausherren in Front – alleinstehend vor dem Torwart. Nach 75 Minuten verwandelt Lukas Gallenmiller einen direkten Freistoß unhaltbar zur vorentscheidenden 2:0-Führung. Danach neutralisierten sich beide Teams. Die Gäste kamen in der Schlussminute per Elfmeter auf 1:2 heran, letztlich brachten die Kicklinger ihre Führung jedoch über die Zeit – und klettern in der Tabelle weiter nach vorne. (TOHI)

SV Kicklingen-Fristingen: Reschnauer; Rathgeber, Eberhardt, Haase, Bihler, Lukas Gallenmiller, P. Jung, S. Jung, Prießnitz, L. Manier, Schäffenacker; Chr. Jung, Leon Gallemiller, Schildenberger, Becker; Tore: 1:0 Michael Bihler (65.), 2:0 Lukas Gallenmiller (75.), 2:1 Jürgen Sorg (FE/90.); SR: Moritz Simnacher; Zuschauer: 220

Möttingen – Holzheim 1:1

Zu einem verdienten Punktgewinn kam der SVH in Möttingen. Die Gastgeber gingen nach einer Freistoßflanke durch einen Kopfball von Patrick Wunder in Führung (7.) In einer insgesamt ausgeglichenen Partie erzielte Youngster Timo Allmis nach einer Stunde mit einem überlegten Flachschuss den Ausgleich für die Aschbergler. In einer hektischen Schlussphase hätten sowohl die Rieser wie auch die Gäste den Siegtreffer erzielen können. Es blieb aber beim gerechten Remis. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Haringer, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Peter, Miller, Pennacchia, Czernoch; Jaud, Petermann, Bader, S. Allmis, Wagner, Schade; Tore: 0:1 Patrick Wunder (6.), 1:1 Timo Allmis (60.); Zuschauer: 100

Schretzheim – Wemding 1:5

Eine klare Heimschlappe setzte es für die abstiegsgefährdeten Gastgeber gegen den Tabellenführer. Die durch zahlreiche Verletzungen geschwächte BCS-Mannschaft versuchte in der Anfangsphase, hinten gut zu stehen und die Räume eng zu machen. Zur Pause stand es dann aber doch 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel hatte Wemding mehr von der Partie und Stürmer Julian Hönle erzielte sein zweites Tor zum 0:3. Der eingewechselte Manuel Schuster verkürzte auf 1:3, wenige Minuten später stellte Daniel Haller aber den alten Abstand wieder her. Cedric Schweiger traf in der 73. Minute zum 1:5 und entschied damit das Spiel endgültig zugunsten des Tabellenführers. (MÜDA)

BC Schretzheim: Aninger; Kurz, Schreiber, Mayerle, Feistle, T. Sturm T., Tautfest, Scharf, Reitmeier, Minnich, Behringer, Badalli, Schuster, Abenhausen, Streiber; Tore: 0:1 Julian Hönle (30.), 0:2 ET Gabriel Scharf (57.), 0:3 Julian Hönle (51.), 1:3 Manuel Schuster (61.), 1:4 Daniel Haller (66.), 1:5 Cedric Schweiger (73.); SR: Peter Strobel; Zuschauer: 100