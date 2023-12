Fußball

06:00 Uhr

Drei „Dauerbrenner“ beim Zweiten Lutzingen/Unterliezheim

Plus Fußball-Zwischbilanz: Sebastian Knötzinger, Kai Streifeneder und Franz Müller von der SGL/Unterliezheim haben in der A-Klasse West III noch keine einzige Minute verpasst.

Von Günther Herdin Artikel anhören Shape

Acht der 14 Mannschaften in der Fußball-A-Klasse West III kommen aus dem Landkreis Dillingen, sechs aus dem Landkreis Donau- Ries. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Tabellenkeller geht es spannend zu. Zu Beginn der Winterpause können sich noch fünf Teams Hoffnungen auf den Titel machen, in den Abstiegskampf sind aktuell sechs Vereine verwickelt. Wer diese Mannschaften sind – wir zeigen es in einer Zwischenbilanz auf.

Tapfheim ist Spitzenreiter

Tabellenspitze: Ganz oben thront mit 34 Punkten aus 14 Spielen der SC Tapfheim, der im Gegensatz zu seinem ersten Verfolger, der SG Lutzingen/Unterliezheim (32 Zähler/15 Spiele), allerdings schon zweimal verloren hat. Der Tabellenzweite musste sich bisher nur einmal geschlagen geben, spielte allerdings schon fünfmal unentschieden. Mit Fatih Asbach-Bäumenheim (31/15), dem FC Marxheim/Gansheim (30/15) und dem VfL Zusamaltheim (27/14) sitzen dem Spitzenduo gleich drei Teams im Nacken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .