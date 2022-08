Drei Vereine aus dem LK Dillingen lassen sich am Sonntag Zeit

Fußball-Kreisliga: Später Anstoß bei den Auswärtspartien von Holzheim, Glött und Weisingen.Im Spitzenspiel beim Dritten FC Lauingen gibt der verlustpunktfreie Tabellenführer seine Visitenkarte ab.

Gleich drei 17-Uhr-Spiele bestreiten die Landkreis-Teams in den beiden Fußball-Kreisligen am Sonntag – allesamt auswärts. In der Nord-Gruppe kickt der SV Holzheim bei Schlusslicht Hainsfarth, in der West-Gruppe Glött in Reisensburg und Aufsteiger FC Weisingen beim Absteiger SC Altenmünster.

Kreisliga West

Reisensburg – Glött

Nach zwei unbefriedigenden Auftritten will die SSV Glött am Sonntag (17 Uhr) in Reisensburg den Bock wieder umstoßen. Doch gerade gegen die SG sahen die Lilien in den vergangenen Jahren oft ganz schlecht aus. Die jüngsten drei Duelle gegen die Günzburger Vorstädter gingen verloren. Dazu hat Reisensburg zuletzt mit dem Last-Minute-Sieg über Weisingen einen positiven Schub erfahren. Für die Gastgeber war es der erste Saisonsieg. Zuvor war die Truppe von Trainer Maidorn gegen Altenmünster, Lauingen und Thannhausen unter die Räder gekommen. Glötts Verantwortliche gehen davon aus, dass es bei ihrem Team in Sachen Zielstrebigkeit und Willenskraft eine deutliche Steigerung gibt. Die spielerischen Defizite wird man ohnehin auf die Schnelle nicht beheben können. Offensiv blieben zuletzt alle Akteure weit unter ihren Möglichkeiten. Dabei sind die Lilien stark abhängig von ihrer vordersten Reihe um Wohnlich, Galgenmüller, Kastner und Stutzmüller. In Reisensburg steht Urlauber Mehmet Taner wieder zur Verfügung. (RÖB)

Es fehlen: Martin, Oberfrank, Mielke (alle langzeitverletzt), Keil (Rippenverletzung)

Offingen – SpVgg Bachtal

Unterschiedlicher könnte der Saisonstart kaum sein. Während Gastgeber Offingen noch ohne Niederlage den vierten Tabellenplatz einnimmt, hat die SpVgg Bachtal vergangenen Sonntag die Rote Laterne übernommen und wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Dennoch bleibt man beim Aufsteiger aus der Gemeinde Syrgenstein gelassen und motiviert sich mit den kleinen Erfolgen der Vorwoche. Beim Mitaufsteiger Jettingen II wurden immerhin drei Treffer erzielt. Dass es dennoch nicht gereicht hat, lag vor allem an individuellen Fehlern. Diese gilt es beim starken TSV Offingen um Spielertrainer Julian Riederle abzustellen. Bachtal-Coach Roland Häge steht am Sonntag erstmals der komplette Kader zur Verfügung, auch Zerberus Maximilian Ackermann und „Urlauber“ Tom Lotterer sind an Bord. (CHB)

TG Lauingen – Jettingen

Nach dem 5:1-Erfolg in Mindelzell samt der ersten drei Saisonpunkte hofft Türk Gücü, dass der Knoten jetzt endlich geplatzt ist. Die „Zweite“ des VfR Jettingen bringt es als Tabellensechster schon auf sieben Zähler. Anpfiff im Lauinger Auwaldstadion ist am Samstag um 15.30 Uhr. (doze)

Altenmünster – Weisingen

Nur drei Punkte aus vier Spielen hat der SCA bislang eingefahren. Die Reise nach Altenmünster (Anpfiff Sonntag, 17 Uhr) tritt Weisingen ohne Markus Spring und Fabian Wengenmayer an. Beide werden nach ihren schweren Verletzungen gegen Reisensburg vermutlich erst 2023 wieder eingreifen. „Wir spielen bei einem Bezirksliga-Absteiger, der auch noch nicht richtig in der neuen Liga angekommen ist. Daher liegt der Druck ganz klar aufseiten der punktgleichen Gastgeber“, so FCW-Coach Andreas Ried. (DUT)

FC Lauingen – Thannhausen

Beim zweiten FCL-Heimspiel binnen einer Woche gibt der Tabellenführer aus Thannhausen seine Visitenkarte ab. Die TSG ist in der laufendenden Saison noch verlustpunktfrei unterwegs und hatte auch zuletzt gegen Bezirksliga-Absteiger SC Altenmünster wenig Mühe, einen 4:1 Heimsieg einzufahren. Aber Lauingen ist mit der Ausbeute von acht Zählern aus vier Partien recht ansprechend in die noch junge Spielzeit gestartet. Die jüngste Leistung beim Remis im Verfolgerduell gegen Offingen konnte sich sehen lassen, wobei speziell die Chancenverwertung noch Luft nach oben lässt. (JOH)

Kreisliga Nord

Holzkirchen – Kicklingen

4:0 lautete das Ergebnis nach 90 Minuten gegen den TSV Hainsfarth und Kicklingens Defensive um Kapitän Thomas Schön konnte ihr erstes Zu-Null-Spiel feiern. Am Sonntag muss die Prießnitz/Manier-Elf im Wörnitzstadion von Holzkirchen ran. Aktuell rangieren beide Kontrahenten mit jeweils acht Zählern gleichauf in der Tabelle. Schlüssel zum Kicklinger Erfolg in diesem Verfolgerduell soll erneut eine stabile Abwehrleistung sein. (TIRE)

Hainsfarth– Holzheim

Erst um 17 Uhr wird die SVH-Partie am Sonntag im Ries angepfiffen. Dabei stehen die Chancen auf Auswärtspunkte nicht schlecht: Mit nur einem Zähler aus vier Partien ziert Gastgeber Hainsfarth aktuell das Tabellenende, während die Aschbergler als Tabellensechster bereits sieben Punkte eingesammelt haben. (doze)