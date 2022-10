Ein halbes Topspiel in Wertingen

Fußball-Bezirksliga: Der TSV Wertingen will am Freitagabend gegen Aindling erneut „griffig“ sein.

Flutlichtspiel auf dem Wertinger Judenberg: Der heimische TSV tritt am Freitag ab 19 Uhr gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Nord, den TSV Aindling, an. Was mit Blick auf die Tabellenpositionen nach einer glasklaren Sache aussieht, entpuppt sich beim Vergleich der Punkte durchaus spannender als ein halbes Top-Spiel. Denn der Achte Wertingen hat nur vier Punkte Rückstand auf die führende Truppe aus Aindling.

„Die Gäste haben einen guten Kader, gute individuelle Spieler. Aber sie spielen die Liga nicht in Grund und Boden. Deshalb schwenken wir natürlich noch lange nicht die weiße Flagge“, gibt sich TSV-Coach Daniel Schneider kämpferisch. Verstecken müsse sich seine Mannschaft schließlich nicht, der Sieg bei der U 23 des FC Gundelfingen II vor Wochenfrist bringt Rückenwind. Dass der TSV dort drei Punkte mitnehmen konnte, war für Daniel Schneider verdient: „Wir waren griffig in den Zweikämpfen, gut im Passspiel, haben die Gundelfinger nicht ins Spiel kommen lassen.“

Wertingens Trainer ist bislang zufrieden

Insgesamt ist Schneider mit dem bisherigen Auftreten seiner Mannschaft zufrieden: „Wir spielen keine schlechte Saison.“ Ein Ausruhen darf es angesichts der engen Liga aber nicht geben. Denn selbst wenn es nach ganz vorne nur vier Punkte sind, beträgt der Rückstand auf einen direkten Abstiegsplatz auch nur vier Zähler. „Dass die Liga so eng wird, hatte ich vor Saisonbeginn nicht auf dem Schirm. Aber genau das macht es interessant“, findet er.

Für das heutige Spiel bangt Schneider noch um Florian Heiß und Max Fischer, die beide unter der Woche krank waren. „Es wäre schade, wenn beide Starter aus dem Gundelfingen-Spiel fehlen. Aber auch da finden wir Lösungen.“ Marcel Gebauer wird die Partie verpassen, Christoph Prestel konnte derweil wieder trainieren und steht im Kader. (dolli)

