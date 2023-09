Ein Sahnetag für Tabellenführer Kicklingen

Fußball-Kreisklasse Nord II: Der SV Kicklingen-Fristingen trumpft beim FC Donauried auf. Binswanger Derby-Niederlage in Wertingen.

Wertingen II – Binswangen 2:1

Durch diesen knappen Sieg im Lokalderby der Fußball-Kreisklasse Nord II setzte sich Wertingen II vom bislang punktgleichen TSV Binswangen ins vordere Mittelfeld der Tabelle ab. Johannes Bröll brachte nach Vorlage von Marko Barisic die Mannschaft von Spielertrainer Max Gallenmüller in Führung (33.). Diese hielt allerdings nur acht Minuten an, dann glich der Ex-Wertinger Christopher Fiegel zum 1:1 für Binswangen aus. Das entscheidende Tor gelang Ivan Rasic auf Vorarbeit von Bastian Völk (75.). (THMI)

Altisheim-L. – FC Pfaffenhofen-UZ 2:1

Belal Fayzi und Jonas Grünenwald sorgten im Kellerduell für eine 2:0-Führung der Altisheimer (16./20.). Wenig später fiel der Anschlusstreffer durch Benjamin Mang , doch mehr war für die Zusamtaler nicht drin. (doze)

Unterthürheim – Schretzheim 1:3

In der ersten Halbzeit waren die Gäste das bestimmende Team, der TSV hielt aber gut dagegen. Mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff köpfte Sebastian Schreiber zum 0:1 ein. In der 56. Minute prüfte Martin Schromm den Schlussmann Unterthürheims . Dieser konnte nur abklatschen und Jonas Behringer grätschte den Ball zum 0:2 über die Linie. Die Entscheidung besorgte Stürmer Jonas Behringer mit dem 0:3, nachdem Martin Schromm ihn sehenswert in Szene gesetzt hatte (81.). Das 1:3 erzielte Stefan Mair kurz darauf – der Endstand. (tsvu/MÜDA)

Wortelstetten – Oberndorf 0:2

Der Start für die Hausherren lief alles andere als optimal ab, denn schon nach vier Minuten bekam Stephan Hack die Rote Karte. Zehn Minuten später ging Oberndorf durch Christian Neubaur in Führung. Die Entscheidung für die Gäste fiel gleich nach dem Wechsel durch Fabian Kretschmer . Der SVW war anschließend bemüht, konnte aber nicht mehr gefährlich werden und musste dem langen Unterzahl Spiel Tribut zollen. (tsvu)

Eggelstetten – Donaualtheim 3:2

Donaualtheim präsentierte sich nicht wie ein Schlusslicht, der Heimsieg war aber nicht unverdient. Die Gäste standen defensiv stabil, so dauerte es bis zum 1:0 durch Daniel Hurle 37 Spielminuten. Wenig später glich Marcello Pinto-Münz aus. Und gleich nach der Pause brachte Johannes Rohmeder den SVD sogar in Führung. Eggelstetten drückte nun, es dauerte aber bis zur 84. Minute, ehe Florian Schefstos aus dem Getümmel heraus den Ausgleich markierte. Als alles schon mit einer Punkteteilung rechnete, gelang Benedikt Steinle nach einem Eckball der umjubelte Siegtreffer. (sve)

FC Donauried– Kicklingen-F. 1:7

Einen Sahnetag erwischte Tabellenführer Kicklinger beim FC Donauried und setzte sich glatt mit 7:1-Toren durch. Maßgeblich am Erfolg waren die beiden Dreifachschützen Jonas Manier und Markus Hitzler beteiligt. Den weiteren Treffer besorgte Lukas Manier . Beim Stand von 0:4 traf bei den Gastgebern Son Tran Xuan. (doze)

Eglingen-O. – Donaumünster-E. 6:1