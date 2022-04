Ein wertvoller Auswärtspunkt für Wertingen im Kampf um den Ligaerhalt

Fußball-Bezirksliga Nord: Beim 0:0 hatte der TSV Wertingen durchaus seine Chancen, um in Mertingen voll abzuräumen.

In einer erwartet kampfbetonten Partie der Fußball-Bezirksliga Nord trennten sich der FC Mertingen und TSV Wertingen torlos 0:0. Die etwas besseren Chancen verbuchte der Gast aus der Zusamstadt, doch der „Dreier“ und ein erlösender Treffer blieben aus. Immerhin: Ein Punkt für den Klassenerhalt wurde beim direkten Konkurrenten eingefahren.

Kurz vor der Pause trifft Wertingen fast zum 0:1

Die Anfangsphase war ausgeglichen und man merkte, dass beide Mannschaften ordentlich Respekt voreinander hatten. Der FC Mertingen kam in der 19. Minute zur ersten größeren Chance des Spiels, doch Bernhard Schuster schoss von der Strafraumkante über das Tor. Sieben Minuten später rutschte eine Wertinger Flanke von Florian Eising auf Alexander Wiedemann durch, aber dessen Schuss war zu unplatziert. Kurz vor der Pause kam Wertingens Manuel Rueß zur besten Chance des ersten Durchgangs – FCM Keeper Aivaras Brazinskas wehrte erfolgreich ab.

Auch im zweiten Durchgang waren beide Mannschaften etwas verhalten bei Offensivaktionen. Dafür standen die Defensivreihen gut, sodass sich kaum Torchancen aber viele intensive Zweikämpfe ereigneten.

Dicke Möglichkeit für Wertingens Mayr

Die dickste Möglichkeit des gesamten Spiels hatte der nach seiner Verletzungspause eingewechselte Wertinger Marcel Mayr. Kapitän Maximilian Beham schickte auf rechts Alexander Wiedemann, der flach in die Mitte gab, wo Mayr am starken Brazsinskas scheiterte. Mertingen wurde nur noch einmal gefährlich. In der 73. Minute zischte ein Freistoß von Schuster knapp über die Latte. Wertingen kam zwei Minuten später durch Christoph Prestel zu einem weiteren Torschuss, doch auch hier war Brazinskas zur Stelle und wehrte zur Ecke ab.

In der Schlussphase versuchten es die Gäste noch bei einigen Standardsituationen, doch Mertingen wusste diese zu verteidigen.

TSV Wertingen: Scherl; Eising, McIntosh, Langenmair, Riesinger, Prestel (90. Fischer), Kotter, Beham, Wiedemann, Gerold (60. Mayr), Rueß (77. Fackler); Schiedsrichter: Alexander Bienert (TSV Fischach); Zuschauer: 220