FC Gundelfingen II: Ehemals Mitspieler, jetzt Kontrahenten

Fußball-Bezirksliga: Bei Aindlings Gastspiel in Gundelfingen kennen sich die Trainer gut.

Aktuell liegen die Gundelfinger U 23-Fußballer und der TSV Aindling in der Bezirksliga-Tabelle gleichauf – lediglich das Torverhältnis beschert dem ehemaligen Bayernligisten momentan Rang drei vor den FCG-Fohlen. Dennoch laufen die Gäste nach der verpassten Landesliga-Relegation als klarer Favorit am Sonntag (15 Uhr) im Schwabenstadion auf.

Das TSV-Team von Trainer Christian Adrianowytsch setzte sich vor Wochenfrist gegen Jettingen klar mit 4:1 durch. Maßgeblich daran beteiligt war der aus Meitingen nach Aindling gewechselte Torjäger Markus Gärtner. Für Adrianowytsch selbst gibt es in Gundelfingen an der Seitenlinie ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Mitspieler und jetzigen Trainer der Gundelfinger Peter Stegner. Beide kickten vor vielen Jahren gemeinsam in der Jugend des FC Augsburg und kennen sich daher seit über 20 Jahren.

Punkte sammeln für den Gundelfinger Ligaerhalt

„Natürlich tauscht man sich während der Saison auch mal über Gegner aus, vor allem wenn man sich so lange kennt“, freut sich Stegner auf das Treffen. Seine Mannen holten gegen Maihingen (3:1) den ersten Saisonsieg wollen weiter zügig Punkte sammeln, um das Ziel Klassenerhalt möglichst früh zu realisieren. Stegners Teamzusammenstellung gleicht aktuell aber einem Lotteriespiel: „Verletzungssorgen und Urlaubsphase machen es uns gerade nicht leicht.“ Unabhängig davon ist der Coach aber von den Qualitäten des gesamten Kaders überzeugt. Laurin Völlmerk, Darius Leimer und Florian Lindel kehren nach ihrem Urlaub auf den Platz zurück. (PST)

Es fehlen: Luca Nelkner und Jonas Veh (beide Urlaub); fraglich: Kapitän Philipp Urban, Lukas Lauft (beide angeschlagen)