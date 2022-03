Beim SV Holzheim alles fest im Griff behalten

Plus Fußball: Kreisligist SV Holzheim präsentiert den Trainer für die nächste Saison, mit Noch-Coach Oliver Remmert die notwendigen Punkte zum Klassenerhalt einfahren.

Nord-Kreisligist SV Holzheim ist bei Frühjahrscheck der letzte Fußballverein, dem die Sportredaktion der Donau-Zeitung/Wertinger Zeitung separat auf den Zahn fühlt, ehe die Serie am Freitag mit einem Blick in die Kreisklasse Nord II endet. Die Holzheimer stecken zu Beginn der Restsaison im Abstiegskampf.