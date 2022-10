Gast Wertingen ist im Derby einen Tick konsequenter

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen setzt sich bei der U 23 des FC Gundelfingen nicht unverdient mit 3:1 durch. Den Grün-Weißen fehlt es offensiv an Lösungen.

Das Landkreis-Derby der Bezirksliga Nord zwischen der U 23 des FC Gundelfingen und dem TSV Wertingen fand in den Gästen einen nicht unverdienten 3:1-Sieger. Die Zuschauer, darunter auch Landrat Markus Müller, sahen zwei Mannschaften, die von Beginn an die Zweikämpfe annahmen.

Die erste Hälfte spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab, wobei es auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen gab. Wertingen war dennoch die etwas aktivere Mannschaft, die Kombinationen endeten aber meist im Gundelfinger Defensivverbund. Auf der Gegenseite setzte Benedikt Decker einen Kopfball nach einem von Philipp Urban getretenen Freistoß über die Latte. Mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit bescherte eine FCG-Unachtsamkeit dem TSV die doch etwas schmeichelhafte Führung: Keeper Fabian Karg wird angespielt, wartet zu lange und verliert gegen Stefan Fackler den Ball, der nur noch einschieben muss (45.).

Facklers Doppelpack für Wertingen perfekt

Kurz nach dem Wechsel machte Fackler seinen Doppelpack perfekt: Nach einem Abschluss von Maximilian Beham an den Pfosten verwertet er den zweiten Ball zum 0:2 (50.). Nun folgte ein Aufbäumen der Gundelfinger, die mehr und mehr das Heft in die Hand nahmen: Nach einem schönen Zuspiel von Lukas Schön aus der eigenen Hälfte behauptete sich David Spitzert gegen seinen Ex-Mitspieler Florian Heiß und verkürzte auf 1:2 (63.).

Die Partie wurde dann hektischer, viele Fouls und Spielunterbrechungen schlichen sich in das Spiel beider Mannschaften ein. Die U23 ließ im letzten Drittel die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen. Chancen durch Bernhard Rembold oder Laurin Völlmerk wurden nicht genutzt. Auf der Gegenseite hingegen köpfte Max Knöpfle nach Flanke von Andreas Kotter zur 1:3-Vorentscheidung ein (82.), was letztendlich auch das Endergebnis darstellte. FCG-Trainer Peter Stegner am Ende der Partie: „Gegen den Ball waren wir gut im Spiel, auch wenn uns individuelle Fehler in Rückstand gebracht haben. Aktuell fehlen uns eher die Lösungen im vorderen Drittel. Das müssen wir schleunigst besser machen!“

FC Gundelfingen U 23: Karg; Werner, Danzer, Schön, Decker, Leimer (75. Veh), Urban, Lauft (52. Völlmerk), Hauf, Nelkner (67. Rembold), Spitzert

TSV Wertingen: Scherl; Fischer, Heiß (76. McIntosh), Langenmeier, Schmiermoch, Beham, Gerold (78. M. Knöpfle), Kotter, Müller (65. Mayr), Rueß (86. Schneider), Fackler (74. Geanta)

Tore: 0:1 Fackler (45.), 0:2 Fackler (50.), 1:2 Spitzert (63.), 1:3 M. Knöpfle (82.) Schiedsrichter: Tobias Heuberger (TSV Möttingen) Zuschauer: 100