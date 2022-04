Geanta soll in Wertingen Tore machen – aber jetzt noch nicht

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen will gegen Schlusslicht Pöttmes den Dreier.

Zwei Kellerkinder der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord treffen am Samstag um 15 Uhr auf dem Judenberg aufeinander. Die gastgebenden Wertinger sind mit 24 gesammelten Punkten in Tuchfühlung zum rettende Ufer und könnten mit einem Sieg einige Tabellenplätze nach oben klettern. Für die Gäste aus Pöttmes, die mit 18 Zählern das Tabellenende zieren, ist es vielleicht die letzte Chance, Anschluss an die Relegationsplätze zu schaffen.

Wertingen seit vier Spielen ohne Niederlage

Der TSV Wertingen ist seit vier Spielen ungeschlagen, steht aber auf einem Abstiegsplatz – auch weil man wegen dreier Unentschieden nicht wirklich vom Fleck kommt. „Wir können die vergangenen Ergebnisse nicht mehr ändern. Daher hilft es nicht, den verpassten Siegen hinterherzutrauern. Wir sind selbstbewusst und wissen, dass am Ende abgerechnet wird“, sagt Co-Spielertrainer Andreas Kotter.

Im Hinspiel setzte es für Wertingen eine unnötige 1:2-Niederlage. „Das war definitiv unser schlechtestes Saisonspiel. Da gilt Wiedergutmachung!“, so Kotter. Mit 68 Gegentoren in 24 Spielen stellt Pöttmes mit Abstand die schlechteste Defensive der Liga. Grund zur Hoffnung für die Wertinger Fans, denn in den vergangenen fünf Heimspielen konnten sie nur zwei Treffer ihrer Mannschaft bejubeln.

In diesem Spiel können die Zusamstädter beobachten, wie sich Gheorghe Geanta, ihr Neuzugang zur kommenden Saison schlägt, der aktuell noch das Trikot des TSV Pöttmes trägt. Dabei wird Andreas Kotter sicherlich nichts dagegen haben, wenn Geanta seine ersten Treffer auf dem Judenberg erst ab Sommer in den Farben des TSV Wertingen erzielt …

Hinspiel: 2:1 für Pöttmes; Es fehlen: Weigl, Müller, Rasic, Schwarzfischer (alle verletzt), Eising (berufliche Gründe), S. Riesinger (krank) Foto: Sebastian Richly