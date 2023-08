Gute Laune beim SV Villenbach

Fußball-Kreisklasse West II: Große Kulisse und 3:1-Erfolg gegen Neumünster. Die SG Bächingen/Medlingen ist erster Tabellenführer der neuen Saison.

Villenbach – Neumünster 3:1

225 Fans sahen den Villenbacher Auftaktsieg in der Fußball-Kreisklasse West II. Das Spiel gegen den SSV Neumünster-U.. war schon nach 34 Minuten vorentschieden. Lukas Filbrich (23./34.) und Benedikt Lutz (30.) hatten bis dahin getroffen. Das 3:1 der Gäste fiel erst in der Nachspielzeit durch David Lörcher . (dz)

Wittislingen – Bächingen/FCM 0:5

Zur Pause lagen die Einheimischen durch einen Gegentreffer von Alexander Nusser 0:1 hinten. Im weiteren Verlaufe diktierten die Gäste aus Bächingen und Medlingen immer mehr die Partie und kamen nach weiteren Treffern durch Spielertrainer Marcus Mattick (2), Thomas Bilz sowie Kevin Reuter zum verdienten Sieg. Die SG ist damit der erste Tabellenführer der neuen Spielzeit. (doze)

Burgau – Aislingen 4:1

Der Saisonstart verlief nicht nach Wunsch des SV Aislingen . Nach einer knappen Viertelstunde lagen die Gäste bereits 0:2 hinten ( Tore Patrik Merkle , Philip Hämmerle ). Mit ihrer ersten Chance kamen die Kapellenbergler dann auf 2:1 heran. Niklas Hahn lenkte die Hereingabe von André Lößner mit der Brust in die TSV-Maschen. Niklas Hahn scheiterte mit der Chance zum Ausgleich. Der zweite Durchgang gehörte den Gastgebern, die sich insgesamt deutlich agiler und bissiger präsentierten. Nach zwei verpassten Möglichkeiten und einem, wegen Abseits aberkannten Tor, machte Patrik Merkle mit zwei TSV-Treffern in der 74. und 76. Minute den Sack zu. (EST)

Baiershofen – TGB Günzburg 2:1

Der Saisonauftakt ist den Junghanns-Schützlingen mit einem knappen 2:1-Heimsieg vor 110 Zuschauern geglückt. Grundlage dafür war eine konzentrierte Defensivleistung. Nach der Anfangsphase ohne nennenswerte Torgelegenheiten erzielte Neuzugang Sebastian Liepert aus dem Getümmel, nach energischem Nachsetzen von Johannes Kraft, das 1:0. Jetzt bauten die Gäste aus Günzburg zwar großen Druck, kamen aber zu kaum gefährlichen Abschlüssen. Lediglich Aydin verfehlte das GW-Gehäuse mit einem Flachschuss. Peter Wiedemann erzielte in Minute 77 nach Verlängerung von Bastian Merk das 2:0, er ließ dabei gekonnt den Verteidiger stehen und schlenzt das Leder schön mit links ins lange Eck. In der 90. Minute verwandelte Aydin einen Strafstoß zum 2:1-Endstand. (mw)

Wasserburg – Ziertheim/D. verlegt

Die Partie ist für Freitag, 15. September, 19 Uhr, angesetzt.

Bachtal – SG Röfingen 3:2

Unnötig spannend machte es die SpVgg Bachtal im ersten Saisonspiel. Dabei gelang dem Absteiger ein Start nach Maß, als Martin Rettinger eine Freistoßflanke von Spieltrainer Mair volley zur Führung in die Maschen donnerte (4.). Kurze Zeit später vergab Achim Heck für die Bachtaler, auf der Gegenseite fischte Zerberus Maximilian Ackermann einen abgefälschten Schuss aus dem Winkel. Nach einer halben Stunde erhöhten die Hausherren per Doppelschlag. Martin Lukschnat traf mit einem satten Linksschuss (31.) zum 2:0 und legte das 3:0, erzielt durch Jannik Ebel , mustergültig auf (32.). Direkt vor dem Wechsel verpasste Lukschnat die Großchance zum 4:0. Im zweiten Abschnitt agierte die SpVgg nicht mehr so griffig und konnte den Sack nicht zumachen. Ackermann verhinderte nach einer Stunde den Anschlusstreffer gegen Kochlöffel. Doch in der 80. Minute war er machtlos gegen den Flachschuss von Lokodi. Die gut mitspielenden Gäste steckten nie auf und konnten durch Enes Bastan nach Querpass von Lokodi gar noch auf 3:2 verkürzen (87.). Die Mair-Schützlinge retteten den knappen Heimerfolg aber über die Zeit. (CHRIS)

Reisensburg-L. – Weisingen 4:1