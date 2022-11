Höchstädt und Schretzheim enteilen

Fußball-Kreisklasse Nord II: Das Spitzenduo hat jetzt schon neun Punkte auf Wertingen II.

Binswangen – Wertingen II 2:0

Mit viel Laufarbeit sowie Druck auf die Viererkette von Wertingen II unterstrich Binswangen seinen Siegeswillen im Derby der Fußball-Kreisklasse Nord II. Glogger setzte sich bei einem Pressschlag durch und Benedikt Chromik hob den Ball über den Keeper zum verdienten 1:0 ins Netz (26.). Nach der Pause schickte Wagner Jonas Winkler mit einem guten Ball auf Reise, jedoch rettete ein Wertinger noch auf der Linie. Weitere Möglichkeiten boten sich Wagner und Wüst. In der 75. Minute brachte Gästetorwart Simon Pfänder Binswangens Wagner im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Jonas Winkler sicher zum 2:0-Endstand. Somit bleiben die Binswanger im fünften Spiel in Folge ungeschlagen und ohne Gegentor. Wertingen II als Dritter liegt nun schon neun Punkte hinter dem Führungsduo Höchstädt/Schretzheim zurück. (JOWI)

Altisheim-L. – Höchstädt 0:3

Zu einem verdienten Auswärtssieg kamen die Rothosen, insbesondere in der ersten Halbzeit war der Tabellenführer klar überlegen. Mitte der ersten Halbzeit war Goalgetter Mark-André Wimmer nach schönem Doppelpass mit Thomas Junginger auf und davon und überwand Altisheims Keeper Manuel Eberle zum 0:1 (22.). Die beste Heimchance vor der Pause vergab Max Grünenwald. Bei der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff fand Mihael Zecevic mit einer perfekt getimten Flanke Kapitän Sebastian Wanek, der abgeklärt gegen die Laufrichtung des Torwarts zum 0:2 einköpfte. Nach einem kapitalen Fehlpass im Aufbauspiel scheiterte Patrick Wanek direkt nach Wiederbeginn am glänzend reagierenden Eberle. Die in der Folge gleichwertige Gastgeber verpassten durch Robin Böld Anschlusstreffer, SSV-Keeper Marco Kommer konnte noch glänzend zur Ecke klären (73.). Von Mark Wimmer bedient, sorgte schließlich Flügelstürmer Thomas Junginger souverän für das 0:3 (85). (JOEB)

Unterringingen – Unterthürheim 3:1

Philipp Weng war der Mann des Tages in Unterringingen: Er erzielte alle drei Treffer für die Gastgeber (3./40./90.). Für Spannung sorgte kurz vor der Pause Daniel Gumpp mit dem Unterthürheimer 2:1-Anschlusstreffer. (doze)

Wortelstetten – Schretzheim 0:2

SVW-Coach Martin Hungbaur konnte seiner Mannschaft nach der Partie wenig Vorwürfe machen: Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres bot sie eine gute Leistung, agierte mit den favorisierten Gästen aus Schretzheim auf Augenhöhe – und stand am Ende dennoch mit leeren Händen da. Die kämpferisch geführte Partie startete ausgeglichen. Kurz vor der Halbzeit setzte Nico Hergöth Stürmer Jonas Behringer in Szene, der zur 0:1-Führung traf (43.). Nach der Pause hatte Wortelstetten mehr von der Partie, konnte aber den Ausgleich nicht erzielen. Nico Hergöth bediente mit einer passgenauen Flanke Matthias Schmid, der zum wichtigen 0:2 einköpfte (85.). Der BCS verdiente sich mit Einsatz und guter Chancenverwertung den Erfolg. (MÜDA/SW)

Ehingen – FC PUZ 3:0

Zu Beginn bestimmte die Heimelf das Geschehen. Nach drei Minuten war Simon Leser am Innenpfosten gescheitert, dann machte er es nach einer Ecke mit dem Kopf besser – 1:0 (27.). Pech hatte der Gast mit einem Freistoß an die Querlatte durch Michael Pröll Pech. In die beste FC-PUZ-Phase konterte Simon Leser und schloss per Heber zum 2:0 ab (43.). Nach der Halbzeit verflachte das Spiel. In der 90. Minute verwandelte Reinhold Armbrust einen Elfer zum 3:0. (mürai)

Steinheim – Oberndorf 0:1

Von Beginn an waren beide Teams hell- wach und erspielten sich Chancen. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit kam Steinheim besser ins Spiel, konnte seine Möglichkeiten aber weiterhin nicht nutzen. So kam es dann, wie es kommen musste: Joachim Schrödl erzielte den Oberndorfer Siegtreffer (85.). (BEST)

FC Donauried – Eggelstetten 2:1

Gegen einen direkten Konkurrenten verbuchten die Donaurieder weitere drei Zähler. Anfangs stotterte der Motor noch beim Aufsteiger, und die Gäste nutzten dies durch Daniel Hurle zur Führung. Langsam kam die Eutinger-Truppe auf Kurs und markierte den Ausgleich durch Marian Grunow (38.). Den 2:1-Siegtreffer nach Seitenwechsel besorgte Tobias Kapfer. (doze)