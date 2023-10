Kaum Spannung beim Derby in Dillingen

Plus Fußball-Kreisligen West: Der FCL führt bei der SSV Dillingen nach 45 Minuten schon mit drei Toren. Auch Holzheim sorgt bis zur Pause für klare Verhältnisse.

FC Lauingen

Fußball-Kreisliga

SSV Dillingen

Felix Köber

Hannes Gentner

Christoph Marek

Fabian Zengerle

Eine überzeugende Leistung bot derim Derby derWest bei der. Der Gast stellte im ersten Durchgang die Weichen. Bereits nach vier Minuten lag der erste Treffer für die Mohrenstädter in der Luft, als SSV-Keepergeschickt den Winkel für Elias Griener verkürzte. In der 27. Minute verzog Venhar Neziri nur denkbar knapp, eine Minute später verwertete er nach einem Freistoß vonden zweiten Ball zum 0:1 (28). Wenig später verwandeltedie Flanke von Neziri direkt – 0:2. Den 0:3-Pausenstand besorgte Elias Griener nach sehenswerter Kombination über Lukas Lauft und Neziri (45). Möglichkeiten, das Ergebnis auszubauern, boten sich(52./57). In der Schlussphase öffneten die Gastgeber die Hintermannschaft und erzielte in der 83. Minute durch Berat Kasumi den 1:3-Endstand. (JOHA)

SSV Dillingen: Körber; Kasumi, Riedinger, Nuraj, Al Shabani, Gehring (38. Wohldann), Sailer, Hander, F. Isufi (38. Sakowrjaschin), A. Isufi, L. Isufi FC Lauingen: Nimanaj; Müller D. (82. Przyklenk), Neziri, Marek (68. Thaqi), Griener, Zengerle, Strak, Gentner, Lauft (61. Baki), Hummel, Pertler (85. Riß) Tore: 0:1 Venhar Neziri (28.), 0:2 Christoph Marek (31.), 0:3 Elias Griener (45.), 1:3 Berat Kasumi (83./FE) Gelb-Rot: Elias Griener (79./FCL) SR: Tobias Heuberger (TSV Möttinger) Zuschauer: 180

Holzheim – Jettingen II 4:0

Verdiente drei Punkte ergatterte sich der SVH gegen Jettingens „Zweite“. Die Gäste starteten zwar gut in die Partie und erspielten sich in den ersten Minuten eine Chance, aber die Holzheimer machten es bei ihrer ersten Gelegenheit besser; Timo Allmis trifft zum 1:0 (9.). Der Gastgeber setzte nach, bei einem Freistoß von Miller kam Daniel Scheider mit dem Kopf an den Ball, scheiterte aber am Keeper. Das 2:0 legte wenig später Fabian Miller nach 2:0 (14.). Holzheim blieb am Drücker, von den Gästen kam wenig bis nichts. Kurz vor der Pause legte Pascal Petermann das 30 nach (41.). Die Jettinger kurz aus der Fassung gebracht, brachte den Holzheimer dann das 4:0 (Miller 44. min). Nach dem Seitenwechsel kamen die Jettinger zwar etwas mehr ins Spiel, aber der SV H gab die Zügel nicht aus der Hand. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; D. Scheider, J. Scheider, Peter, Buchholz, Pennacchia (83. Granzer), T. Allmis (46. S. Allmis), Brauer (58. Mohammadi), Miller (68. Czernoch), Petermann, Rupp Tore: 1:0 Timo Allmis (9.), 2:0 Fabian Miller (15.), 3:0 Pascal Petermann (41.), 4:0 Fabian Miller (44.) SR: Salomon Stengel (FC Markt Berolzheim/Meinheim) Zuschauer: 125