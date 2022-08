Knappe Holzheimer Führung nicht zum Sieg genutzt

Eine Stunde lang hielt Gastgeber Holzheim in der Fußball-Kreisliga Nord seine 1:0-Führung gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen – um letztlich ein 1:1-Remis unterschreiben zu müssen. Der SVH versäumte es, in der ersten Halbzeit seine zahlreichen Chancen in Tore umzumünzen. Sturmführer Timo Czernoch erzielte in einer weitgehend zerfahrenen Partie die Führung für die Platzherren (16.). Die schafften es anschließend nicht, ihre sich fast im Minutentakt bietenden Gelegenheiten in weitere Treffer zu verwerten. So kam es, wie es kommen musste: Donaumünster markierte durch seinen Torjäger Jürgen Sorg mit der einzigen Gäste-Gelegenheit noch den 1:1-Ausgleichstreffer (76.) (TF)

SV Holzheim: Heimbach; Haringer, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis (76. Pennacchia), Peter, Miller (64. Petermann), Pennacchia (64. Schnörch), Czernoch; Tore: 1:0 Timo Czernoch (16.), 1:1 Jürgen Sorg (76.) SR: Torsten Wöhrle Zuschauer: 180





Kicklingen-F. – Hainsfarth 4:0