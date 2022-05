Der FC PUZ vertreibt das Abstiegsgespenst

Nach Derbysieg in Unterthürheim muss der andere Lokalrivale, der SV Wortelstetten, in die Relegation. Keine Chance mehr für die SSV Höchstädt auf die Vizemeisterschaft.

Wortelstetten – Genderkingen 2:1. Im Kellerduell setzte sich der SVW knapp mit 2:1-Toren durch. Tobias Fech brachte seine Farben in Führung und noch vor dem Seitenwechsel folgte das 2:0 durch Jürgen Müller. Eine Viertelstunde vor Schluss verkürzte der Gast durch Fabian Sifer auf 2:1. (dz)

Fußball-Kreisklasse Nord II: Unterringingen - Oberndorf 0:4

Unterringingen – Oberndorf 0:4. Die Partie gestaltete sich zu Beginn sehr ausgeglichen. Dies sollte sich aber in der 21. Spielminute ändern, als Florian Grenzebach zum Abschluss kam und zur 0:1-Führung für den VfB Oberndorf traf. In der 68. Spielminute konnten die TSV´ler den Ball im Strafraum nicht klären und so erhöhte Sönke Kragl auf 0:2. Gegen Ende der Partie musste der TSV noch zwei Treffer durch Kragl (84.) und Christian Neubaur (87.) hinnehmen. (VG)

Höchstädt – Ebermergen 3:0. Klar überlegen waren die Rothosen im letzten Heimspiel der Saison gegen den TSV Ebermergen und setzten sich verdient mit 3:0 durch. Bereits nach zwanzig Minuten war die Partie entschieden, als Luca Gerstmeir zwei schön herausgespielte Aktionen zum 1:0 (17.) und 2:0 (20.) abschloss. Die einzige richtig zwingende Gästechance vereitelte SSV-Keeper Marco Kommer reaktionsschnell und hielt so das 2:0-Halbzeitergebnis fest. Nach Wiederbeginn verpasste die Heimelf zunächst mehrfach die Entscheidung, ehe Thomas Junginger rund zwanzig Minuten vor dem Ende für den 3:0-Endstand sorgte. (JOEB)

Fußball-Kreisklasse Nord II: Steinheim – Eggelstetten 1:4



Steinheim – Eggelstetten 1:4. Nach 13 Minuten parierte Steinheims Torhüter Dorschky einen Foulelfmeter. Jedoch gingen eine Minute später die Gäste durch Leonhard Neumann mit 1:0 in Führung. In der 30. Minute dann das 0:2 wiederum durch Neumann. David Dann markierte den 1:2 Anschlusstreffer. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste in der 57. Minute durch Daniel Schneider auf 1:3. Der Gastgeber konnte in Unterzahl nichts mehr entgegensetzen und kassierte in der 90. Minute noch das 1:4 durch Alexander Kühling. (SSV)

Harburg – Wertingen II 2:0. Die Gastgeber haben sich den Relegationsplatz gesichert, die Gäste zeigten aber eine durchaus ansprechende Leistung, Wertingen war gut drin in der Partie, hatte Torchancen. Bastian Völk war zweimal aussichtsreich vor dem Tor, das letzte Glück fehlte ihm. Stattdessen traf Christoph Kolitsch für die Hausherren nach einer guten Viertelstunde zum 1:0. Auch nach der Pause war die Gästemannschaft bemüht, das Tor fiel wieder auf der falschen Seite. Matthias Pickel machte in der 54. Minute das 2:0 für Harburg, sicherte dem heimischen TSV damit den zweiten Platz. (thmi)

Fußball-Kreisklasse Nord II: Unterthürheim – FC PUZ 1:3

Unterthürheim – FC PUZ 1:3. In der ersten Halbzeit war Unterthürheim die spielbestimmende Mannschaft und ging in der 25. Minute mit 1:0 in Führung. Thomas Mair traf unhaltbar unter die Latte. Warum der TSV in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen einstellte bleibt wohl sein Geheimnis. So kam es, wie es kommen musste, Peter Ziegler köpfte zum 1:1 (89.) und wenig später zum 1:2. Michael Bröll erhöhte in der 91. Minute noch auf 1:3. (TSV)

Nachholspiel vom Freitag

Oberndorf – FC PUZ 0:0. Die tief stehende und leidenschaftlich verteidigende Gästeelf war nur schwer zu knacken, nach einem Distanzschuss von Kapitän Kretschmer beförderte Tobias Schott das Spielgerät aus sieben Metern über das Gehäuse und eine Eckenserie brachte nichts ein. In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild, die Gastgeber rannten vergeblich an oder scheiterten an der eigenen Chancenverwertung. (VfB)

