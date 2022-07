Fußball

Markus Kapfer gibt bei TG Lauingen die Richtung vor

Will mit Türk Gücü Lauingen in der Kreisliga West „aufzeigen“: der neue Trainer Markus Kapfer.

Fußball-Check: Unter dem neuen Trainer will Türk Gücü Lauingen in der Fußball-Kreisliga West an die guten Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen.

Von Christian Schuster

„Türk Gücü“ heißt einer der beiden Fußball-Vereine in der alten Herzogstadt Lauingen, die sportlich in der Kreisliga West beheimatet sind. Ins Deutsche übersetzt steht der Vereinsname für die „türkische Kraft“. Und mit viel davon haben die TGL-Kicker die vergangene Spielzeit als Tabellendritter hinter den beiden Aufsteiger VfR Jettingen und FC Gundelfingen II abgeschlossen. Als Aufsteiger spielte Türk Gücü eine super Runde und landete letztlich einen Platz vor dem Stadtrivalen FC Lauingen. Mit dem neuen Trainer Markus Kapfer soll das oftmals schwierige zweite Jahr in der höheren Spielklasse nun ebenso erfolgreich gemeistert werden. Mit seiner „Zweiten“ ist TG Lauingen erst in der Aufstiegsrelegation zur A-Klasse an Freihalden gescheitert. „Als Gesamtpaket können wir sehr zufrieden sein mit der vergangenen Saison“, stellt Abteilungsleiter Ercüment Elisert fest. Er freut sich schon auf den Saisonstart in gut einer Woche, wenn es mit dem Auswärtsspiel und Derby gegen Weisingen wieder losgeht. Hin & weg Mit Marcel Hander und Manuel Kasakowski in Richtung SSV Dillingen sind zwei Abgänge zu verzeichnen. Der Kader konnte aber mit den fünf Zugängen Jonas Wiedenmann (FC Gundelfingen II), Sinan Subasi, Kaan Ellici (FC Lauingen) Yasin Arslan und Enes Arslan (zuletzt inaktiv) verstärkt werden. Team & Chef „Nach seiner Trainertätigkeit konnten wir Nuh Arslan für die Rolle als sportlichen Leiter gewinnen. Es wird ein wenig dauern, bis sich das eingespielt hat, aber die große Erfahrung, die er als Fußballer und Trainer mitbringt, ist von großem Wert. Auch sind wir sehr glücklich über die Verpflichtung von Markus Kapfer als neuem Coach“, sagt Elisert: „Wir sind überzeugt, dass wir mit Markus die nötigen Schritte gehen, die eine Weiterentwicklung vorantreiben und unser Potenzial ausschöpfen.“ Bisherige Trainerstationen der 33-Jährigen waren der BC Schretzheim, TSV Rain II und zuletzt SV Aislingen. Glücks & Sorgenkinder Sorgenkinder hat die Türk Gücü zum guten Glück keine mehr, niemand ist ernsthaft verletzt. Wenn überhaupt, ist es die Urlaubsplanung einiger Spieler, die den Saisonstart berührt. Glückskinder sind Timur Cukur, der nach langer Verletzung wieder ins Team zurückgekehrt ist, und Oguzhan Baki, welcher absoluten Siegeswillen und Spielfreude verkörpert. Test & Taktik Der erste Test wurde mit 5:2 gegen Binswangen gewonnen, eine Partie gegen Dinkelscherben ging 0:4 verloren. Für Ercüment Elisert sind Ergebnisse in solchen Begegnungen aber Nebensache. Im Sparkassencup-Halbfinale unterlag TGL dem FC Gundelfingen II 2:5. Laut Markus Kapfer sind die Testspielleistungen noch schwankend, da sich alles noch etwas finden müsse, aber eine positive Tendenz sei erkennbar. Seine Mannschaft arbeite daran, schnell den Ball zu erobern und via Ballbesitz die Spielkontrolle zu erlangen, um letztlich noch flexibler zu agieren. Start & Ziel „Entscheidend wird sein, wie schnell wir unser Spiel einstudieren und umsetzen können. Wir haben an der ein oder anderen Stellschraube gedreht, um neue Wege aufzuzeigen. Unterm Strich möchten wir die positive Tendenz der letzten Jahre fortsetzen“, so Trainer Markus Kapfer. Prognose: Die „Türkische Kraft kann an die Leistungen der vergangenen Spielzeit anknüpfen. TG Lauingen wird nach dem letzten Spieltag wieder im ersten Tabellendrittel zu finden sein.

