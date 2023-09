Nach einer halben Stunde ist im Bachtal alles klar

Fußball-Kreisklasse West II: Die SpVgg Bachtal zieht Ziertheim schnell den Zahn. Auch die SG Bächingen/FCM bleibt ungeschlagen. Am heutigen Dienstag holt Weisingen das Aschberg-Derby gegen Aislingen nach.

Bachtal – Ziertheim-Dattenhausen 3:0

Auch beim vierten Saisoneinsatz bleibt der Kreisliga-Absteiger SpVgg Bachtal in der Fußball-Kreisklasse West II ungeschlagen. Im Heimspiel und Derby gegen den SV Ziertheim-Dattenhausen setzten sich die Mair-Schützlinge ungefährdet durch. Dabei genügte eine bärenstarke erste halbe Stunde. Schon in der 7. Minute brachte Mittelstürmer Tim Liebert seine Farben in Führung. In der 14. Minute erhöhte Youngster Jakub Ruf per Kopf nach einer Lukschnat-Ecke. Das 3:0 durch Tim Liebert nach einer flachen Hereingabe von Valentin Schäffler bedeutete bereits den Endstand (30.). Vor dem Seitenwechsel verpassten es Weinelt und Schäffler bei guten Gelegenheiten, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Im zweiten Durchgang verflachte die Partie bei sommerlichen Temperaturen sichtlich. Die größte Möglichkeit auf Bachtaler Seite besaß Martin Lukschnat, der frei stehend vor Keeper Urban vergab. So blieb es beim verdienten 3:0-Heimerfolg. (CHRIS)

Bächingen/Medlingen – Baiershofen 4:2

In einem ansehnlichen Spiel behält die SGBM alle drei Punkte auf dem Medlinger Kreuzberg und bleibt ungeschlagen. Schon nach fünf Minuten bot sich den Blau-Weißen die Chance zur Führung, doch Jamain Cermak scheiterte nach Foul an Marcus Mattick mit dem fälligen Strafstoß an Gästetorwart Andreas Haid . Besser machte es Mattick nur vier Minuten später, als er nach einem Steckpass von Benjamin Übelhör per Flachschuss ins kurze Eck traf. In der Folge waren die Gastgeber überlegen. Nach der Pause machte Fabian Greil mit einem feinen Heber über den Keeper das 2:0 (50.), ehe den Gästen nach einer Unaufmerksamkeit der SGBM der Anschlusstreffer durch Jonathan Schuhmann gelang (55.). Mit Toren von Kevin Reuter (69.) und Adrian Berger , der nach einer Ecke am zweiten Pfosten mit der Hacke traf, machten die Gastgeber den Sack zu – 4:1. Den nie aufsteckenden Gästen gelang kurz vor Schluss noch die 4:2-Ergebniskosmetik durch einen Flachschuss von Florian Weidner . (CST)

Aislingen – Wittislingen 4:2

Wittislingens Janik Hollmann überraschte die Kapellenbergler direkt nach dem Anpfiff mit dem ersten Treffer. Jetzt mussten sich die Platzherren erst mal sortieren, ehe sie in der 27. Minute mit dem Ausgleich antworten konnten: Niklas Hahn hob das Leder über den gegnerischen Keeper. Noch vor dem Wechsel hatten die Aislinger zwei Großchancen, die ungenutzt blieben. Ein Elfmeter in der 64. Minute bedeutete schließlich die SVA-Führung durch Florian Uhl . 20 Minuten darauf staubte Johann Glas nach einem Freistoß zum 2:2-Ausgleich ab. Ein Eigentor des TSV durch Ayman Al Hussain brachte die Grün-Weißen kurz darauf wieder in Front. Niklas Hahn drückte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der Nachspielzeit der Partie den Stempel auf. (EST)

Röfingen/K. – Villenbach 1:3

Mit dem ersten Auswärtserfolg hat sich Aufsteiger Villenbach auf Rang vier verbessert. Für den SVV besorgte Philip Baumann in der 13. Minute die Führung. Dieses Ergebnis hatte lange Bestand, ehe die Hausherren durch Enes Bastan ausgleichen konnten (62.). Mit einer spannenden Schlussoffensive machten die Gäste dank Toren von Lukas Filbrich und Marcus Illmer (87./90.) den Sack zu. (doze)

Neumünster-U. – Weisingen 2:2